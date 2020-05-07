В рамках проекта «Кабель жизни»: родом с «Блокадной» подстанции

Публикация подготовлена в рамках проекта «Кабель жизни»,

посвященного 75-летию Победы

11-я подстанция, известная как «Блокадная» или «Центральная», занимает в истории предприятия и всего города особое место. Именно она стала одной из немногих подстанций, давшей ток для возобновления сначала грузового, а затем и пассажирского трамвайного движения весной 1942 года. «Профильная» сторона жизни подстанции широко известна. Однако не все знают, что на протяжении десятков лет, в том числе и блокадных, знаменитое здание на Фонтанке давало кров энергетикам и их семьям.

Александр Евгеньевич родился 6 апреля 1951-го года. Адрес рождения скажет о многом – набережная Фонтанки, д. 3А. Именно здесь, на «Блокадной» подстанции, работала электромонтёром его мама - Мария Алексеевна Ратова, а впоследствии он сам влился в трудовой коллектив.

- У Вас с транспортом была связана вся семья?

- Я бы сказал точнее: моя семья была связана со снабжением транспорта электроэнергией. Я проработал в Энергохозяйстве 46 лет, жена работает до сих пор. Нас двоюродный брат познакомил, это был 70 – 72-й год. Я вернулся из ГДР, где служил, а она заканчивала НИИ электротехнических установок. Там платили мало, и я её перетащил к нам электромонтёром, до сих пор работает. Сейчас у неё база на 12-й подстанции, это на Энгельса. Сын тоже поработал в Горэлектротрансе, правда, потом ушёл в уголовный розыск.

- А родители?

- Отец работал на космос, в засекреченных институтах, а мама приехала в Питер из Тверской губернии. Что окончила – не помню. Во всяком случае, судя по тому, что она какое-то время работала ещё и диспетчером «по току», значит, образование у неё было. До этого она работала мастером на 3-й и 76-й подстанциях, а я родился, когда она была электромонтёром на 11-й. И я прожил на ней 18 лет.

Мария Алексеевна Ратова на рабочем месте



Здание тяговой подстанции № 11 построено в 1931–1933 гг. и представляет собой пример промышленного сооружения периода конструктивизма. Первоначальное название - «Центральная» - было дано по её расположению в центре города. В честь 25-летия ВЛКСМ в 1943 г. подстанция стала называться «Комсомольская Центральная» или просто «Комсомольская», а её штат был укомплектован исключительно комсомольцами.

- Что представляла собой Ваша квартира? Как был организован быт?

- Квартира у нас была из 4 комнат, наша самая маленькая, 11 метров. Двери с подстанцией были разные, наш вход - со стороны Фонтанки, там ещё марш сохранился, вход в квартиру. Отопление было дровяное, стояли круглые здоровенные печки. Туалет был, кухня была, плита одна на всех - сначала дровяная, а потом уже газовая. Ещё у нас была ванна дровяная в подвале. Из неё потом прачечную сделали, уже после реконструкции.

- А кто были Ваши соседи?

- Тоже работники подстанции. В комнате напротив жил художник, он был преподавателем кафедры рисунка Мухинского училища, а его жена работала у нас лаборанткой. Другой сосед - начальник отдела автоматики телемеханики. Жили не без конфликтов, конечно, но в целом нормально.



В годы Великой Отечественной войны тяговая подстанция № 11 выполняла свои функции наряду с другими почти 20 подстанциями. Чтобы техническая и служебная информация не была доступна неприятелю, все монтажные и оперативные схемы были изъяты, сняты все пояснительные надписи и плакаты, закрашены номера, что значительно усложняло работу обслуживающего персонала.

- Живя на подстанции, наверняка в машинном зале бывали? Мальчишке это, наверно, жутко интересно было!

- Конечно, я там был! Помню, грохотали насосы, охлаждающие ртутные выпрямители. Но, если говорить честно, даже не интересовался этим. Ну, стучит и стучит. Чего-то спросишь там… Отвечают: переработка электроэнергии идёт, переменный в постоянный, ток выдаётся на линию… Для меня это тёмный лес был. Да, там же ещё была ремзона, где эти выпрямители ремонтировались.

- Тем не менее, потом выбрали именно эту профессию…

- Да я её, в общем-то, не выбирал. Меня этот сосед позвал, начальник отдела. Мне было как раз 18 лет, 11-й класс общеобразовательной вечерней школы заканчивал. В 69-м году санэпидстанция сделала смывы со стен, а там – ртуть. Ну, и нас быстро-быстро выселили, а квартиру переоборудовали в лабораторию автоматики телемеханики. И в том же году я обратно вернулся - пришёл работать туда, где жил. Всю дорогу, все 46 лет, электромонтёром. Правда, лет пять мастером был. Но к руководящим должностям не стремился. На работу как на праздник ходил.

- Мама что-нибудь рассказывала Вам, как работала в блокаду?

- Она сначала на стрельнинской подстанции работала, и когда немцы наступали на Стрельну, они оттуда бежали, спасались. Тяжело было. Бомбёжки, разруха. Холод, голод. Листочек какой-нибудь зелёный вылез, его сжевать хотелось. Но у нас здесь не было возможности что-то выращивать. Правда, рядом был сад, у памятника Петру, возле Инженерного замка. Возможно, там что-то было, но мама не заостряла внимания на этом. Она вообще мало любила разговаривать на эти темы.

- Бываете сейчас в тех местах? С какими чувствами проходите мимо «Блокадной» подстанции?

- Давненько уже не был. Полтора года с ногами нехорошо, так что хожу только до магазина и обратно. А раньше, когда на оперативной машине по Фонтанке мимо проезжал, конечно, ностальгия присутствовала! Когда смотришь, думаешь, сколько всего с этим местом связано… Слёзы наворачиваются.