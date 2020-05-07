9 мая смотрите телемост в рамках проекта "Кабель жизни"

9 мая с 11:00 до 13:00 телеканал «Санкт-Петербург» проведет в прямом эфире телемост «Марафон Памяти» в рамках межрегиональной художественной акции «Кабель жизни», посвященной 75-летию Победы. Акция объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу. Главным смысловым ядром проекта «Кабель жизни» стал немой свидетель исторических событий - фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера.

Берегите себя, оставайтесь дома и смотрите в эфире телеканала «Санкт-Петербург, а также на сайте topspb.tv и официальных страницах социальных сетей - двухчасовой телемост «Марафон Памяти», в котором примут участие Музей городского электрического транспорта – «Трамвай Победы» – Музей «Кобона: Дорога жизни» – «Блокадная подстанция» на Фонтанке.

Напомним также, что проект "Кабель жизни", посвященный 75-летию Победы, проходит онлайн. С 4 по 8 мая на информационных ресурсах участников проекта запущен цикл видеороликов, в который вошло 5 серий: «Трамвай Победы», «Блокадная тяговая подстанция», «Музей истории города Волхова», «Новоладожский историко-краеведческий музей», Музей «Кобона: Дорога жизни».