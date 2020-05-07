Проект "Кабель жизни", посвященный 75-летию Победы, проходит онлайн

К 9 мая запущен цикл видеороликов об истории прорыва энергетической блокады. «Трамвай Победы» и Музей городского электрического транспорта, «Блокадная подстанция» и Музей циркового искусства, Музей истории города Волхова, Новоладожский историко-краеведческий музей, Музей «Кобона: Дорога жизни»… В этих 5 сериях речь идет о том, как «Кабель жизни» через историю прорыва энергетической блокады Ленинграда объединяет город и область. Таким образом художественный проект #КабельЖизни2020, ранее анонсированный как серия памятных мероприятий в Петербурге, Волхове, Новой Ладоге и Кобоне, проходит в эти майские дни в онлайн формате. Финал проекта с большим трамвайным парадом и проездом «именных» трамваев сдвинут на более позднюю дату.

Правда, «Трамваи Победы» в эти праздничные дни все-таки можно увидеть на улицах Петербурга. Это не исторические, а линейные вагоны, которые Горэлектротранс украсил в честь 75-летия Победы юбилейной символикой. 9 мая они также будут создавать торжественную атмосферу на городских маршрутах.

9 мая смотрите на канале «Санкт-Петербург» телемост «Марафон Памяти» в рамках проекта «Кабель жизни»

Через трамвайную тему и историю Блокадной подстанции на Фонтанке в Петербурге раскрывается тема межрегионального проекта «Кабель жизни». Он проходит под эгидой интеграции города и Ленинградской области и посвящен Году памяти и славы. Проект, предложенный художественной группой во главе с Никитой Сазоновым, объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу. Немой свидетель исторических событий - фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера – стал главным смысловым ядром акции «Кабель жизни». Проект поддержали и выступили инициаторами: СПб ГУП «Горэлектротранс» и Музей городского электрического транспорта, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк («Блокадная подстанция») и Музей циркового искусства, СПб ГБУ «Ленсвет», Музейное агентство Ленинградской области, театр «На Литейном».

В связи с режимом самоизоляции к 9 мая проект #КабельЖизни2020 подходит в онлайн формате. С 4 по 8 мая на информационных ресурсах участников проекта запущен цикл видеороликов, в который вошло 5 серий: «Трамвай Победы», «Блокадная тяговая подстанция», «Музей истории города Волхова», «Новоладожский историко-краеведческий музей», Музей «Кобона: Дорога жизни». Видеоролики озвучил художественный руководитель-директор театра «На Литейном» Сергей Морозов.



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В общем доступе видеоролики можно найти в соцсетях по хэштегу #КабельЖизни2020, а также на ютуб-канале:





