Память ленинградских трамвайщиков почтили на Пискарёвском кладбище

В преддверии 75-летия Великой Победы на Пискарёвском мемориальном кладбище почтили память транспортников, погибших в годы войны и блокады. К подножию монумента «Мать-Родина», к стеле на Аллее памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), были возложены венки и цветы. В условиях режима самоизоляции в этом году памятная акция состоялась в установленном порядке с участием минимального числа представителей предприятия.

Работники Горэлектротранса участвуют в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище ежегодно. Ведь здесь, в братских могилах, вместе с другими защитниками и жителями блокадного Ленинграда лежат труженики Трамвайно-троллейбусного управления, которые и в военное время продолжали служить пассажирам и ленинградцам.

Для трамвайщиков ТТУЛ работа в осаждённом городе была сродни боевым действиям. С началом войны на предприятии осталось всего четвёртая часть коллектива: остальные ушли на фронт. При этом за время осады Ленинграда на рабочих местах было убито 77 работников ТТУЛ, ранено – 168 человек, контужено – 106. Пропал без вести 71 человек.

Тем не менее, несмотря на тяжелейшие условия, несмотря на бомбёжки, артобстрелы, голод и холод, предприятие не останавливалось ни на один день, работая, в том числе, и на нужды фронта. В литейных цехах отливали катки для танков и другие детали, а своя валяльная фабрика обеспечивала валенками не только работников ТТУЛ, но и солдат. Работа продолжалась и тогда, когда 8 декабря 1941 основное движение транспорта в городе практически остановилось - работники Трамвайно-троллейбусного управления поддерживали в рабочем состоянии инфраструктуру предприятия. Благодаря этому пассажирское движение удалось возобновить в кратчайшие сроки - к 15 апреля 1942 года.

Возлагая цветы к стеле, посвящённой подвигу блокадных трамвайщиков, работники Горэлектротранса напомнили, что трамвай экономил ленинградцам в среднем 400 калорий в день, став для измученных людей спасителем жизни. Вспомнили и «командира блокадного трамвая» - начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады Михаила Сороку, чьи личные и профессиональные качества во многом помогли вернуть трамвай ленинградцам в столь короткий срок.

В прошлом году во время торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском кладбище студенты Учебно-курсового комбината получили в подарок книгу Сороки «Фронтовой трамвай». Сегодня транспортники выразили уверенность, что это станет доброй традицией, и что после окончания особого режима, связанного с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, представители предприятия вновь соберутся на Пискарёвском кладбище, но уже в привычно полном составе: с участием ветеранов, будущих водителей, а также ребят из школ Петербурга.