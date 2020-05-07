Поздравление вице-губернатора Максима Соколова с 9 мая

Дорогие транспортники, уважаемые ветераны!

В этом году знаменательная дата – 75 лет как наша страна одержала Победу над фашистской Германией. Проходят годы, десятилетия, вырастают поколения, однако во все времена наши чувства и душевный отклик, с которыми мы встречаем День Победы, остаются неизменными. Память о подвиге наших дедов и прадедов сохранится навечно, и мы с безмерной благодарностью обращаемся к нашим ветеранам.

9 мая в числе защитников Ленинграда каждый год вспоминают работников Трамвайно-троллейбусного управления, которые в сложное время сохраняли для пассажиров трамвайное движение.

Сколько наших земляков спас скромный трудяга-трамвай! Как бы ни отдаляло время от нас годы войны и блокады, но для ленинградцев-петербуржцев трамвайный звонок по сей день остаётся мирным признаком текущей жизни города.

В эти майские дни, когда наши ветераны и многие горожане вынуждены в целях безопасности оставаться дома, продолжают выходить на маршруты трамваи и троллейбусы, несёт свою службу пассажирам Горэлектротранс. Своим непрерывным движением, штатной работой общественный транспорт поддерживает и даже сам создаёт торжественную атмосферу в Санкт-Петербурге накануне 75-летнего юбилея Великой Победы. Вот почему таким уважением во все времена пользуются профессионалы транспортной отрасли!

С праздником вас, верные труженики городского транспорта! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Берегите себя, будьте здоровы! Желаю вам и вашим семьям хорошего праздника в тёплом домашнем кругу, внимания близких, счастья, мира и благополучия! Надеюсь на скорую встречу на общегородских торжествах в честь юбилея Победы!

С благодарностью,

вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Ю. Соколов