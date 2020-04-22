Трамваи и троллейбусы получили праздничное оформление ко Дню Победы

Петербургский Горэлектротранс оформляет подвижной состав к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трамваи и троллейбусы с праздничной символикой будут работать на маршрутах в разных частях города. Их можно будет встретить в центре Петербурга на Невском проспекте, а также в Петроградском, Василеостровском, Московском и других районах. Также в мае на мониторах в подвижном составе будет запущена праздничная трансляция юбилейной рубрики ко Дню Победы. Проект получил название «Мы помним, мы гордимся!»

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Празднично оформленные трамваи и троллейбусы можно будет встретить в разных частях города, для этого они не будут закреплены за определёнными маршрутами. Так, в Трамвайном парке №3 праздничное оформление получили два модернизированных трамвая ЛМ-68М3, они будут работать на маршрутах №№ 3, 6, 40. В Трамвайном парке №1 украшены борта еще двух трамваев, но другой модели – ЛМ-2008: предполагается, что вагоны выйдут на маршруты №№ 43 и 45. В троллейбусных парках №2 и №3 – две машины модели АКСМ-321, которые будут работать в центре, в том числе на Невском проспекте: №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22.

«В эти майские дни, когда наши ветераны и многие горожане вынуждены в целях безопасности оставаться дома, продолжают выходить на маршруты трамваи и троллейбусы. Своим непрерывным движением, штатной работой общественный транспорт поддерживает и даже сам создаёт торжественную атмосферу в Санкт-Петербурге накануне 75-летнего юбилея Великой Победы», - отмечает вице-губернатор Максим Соколов.

Водитель Трамвайного парка №3 Сергей Старцев говорит, что на праздничном подвижном составе он работает с особым настроением:

«Годовщина Великой Победы - это очень важная дата. Пассажиры с уважением воспринимают, когда трамваи украшены именно к этому празднику. Несмотря на то, что основные мероприятия перенесены, День Победы мы встретим, и хотя бы внешний вид вагона создает пассажирам и окружающим ощущение праздника, очень важного для нашей страны. Ведь все равно некоторые люди ездят на работу, так как все производства остановить невозможно, роль транспорта огромная, особенно для предприятий непрерывного цикла».

Празднично оформленные трамваи и троллейбусы в рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!» будут работать на линии в течение всего юбилейного года. Также в мае на экранах мультимедийных комплексов в трамваях и троллейбусах будут идти праздничные трансляции, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейный эфир подготовила редакция «Первого популярного телевидения». Во время поездки пассажиры смогут вспомнить историю городов-героев Ленинграда, Севастополя, Одессы, Минска и других; узнать больше об улицах Победы – Солдата Корзуна, Танкиста Хрустицкого, Маршала Казакова; об оружии Победы и наградах за великий подвиг.