Вышел в свет праздничный выпуск «Петербургских магистралей» к юбилею Победы

Свежий выпуск посвящён 75-летию Великой Победы и 78-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года.

С 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и работников Горэлектротранса поздравляет вице-губернатор Максим Соколов.

15 апреля, в 78-ю годовщину возвращения пассажирского трамвая на улицы Ленинграда, дан старт межрегиональной акции «Кабель жизни». Музейные вагоны совершили памятный рейс и подъехали к «Блокадной подстанции» на Фонтанке, которая в преддверии 9 мая получила праздничную подсветку. Как выглядит юбилейное оформление исторического здания – в ежемесячной фоторубрике «Объективно».

О жизни и работе на «Блокадной подстанции» рассказывает электромонтёр Александр Ратов, родившийся здесь, на набережной Фонтанки, д. 3А.

В канун 9 мая вспоминаем наших коллег - Героев Советского Союза. С Трамвайно-троллейбусным управлением Ленгорисполкома была связана трудовая деятельность пяти Героев СССР.

«Петербургские магистрали», по сложившейся к 9 мая традиции, анонсируют рубрику «Наш Бессмертный полк». Работники Горэлектротранса рассказывают о своих предках, защищавших Родину. Первые материалы опубликованы уже в этом выпуске.

Кондуктор Троллейбусного парка № 2 Анна Лескова (литературный псевдоним Яна Хруст) за стихи о войне удостоена медали «Георгиевская лента 250 лет».

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