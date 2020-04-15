Горэлектротранс в 2019 году выполнил план по всем основным показателям

На балансовой комиссии Комитета по транспорту, состоявшейся в формате видеоконференцсвязи, подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности Горэлектротранса за 2019 год. Предприятие на 100% исполнило плановые показатели по объему транспортной работы и перевозке пассажиров, а также на 1,7% перевыполнило план по доходам.

Петербургский Горэлектротранс - один из крупнейших городских перевозчиков на наземном пассажирском транспорте. В настоящий момент предприятие обслуживает 84 маршрута: 38 трамвайных и 46 троллейбусных маршрутов. За 2019 год городские трамваи и троллейбусы проехали 66,2 млн км. Объем транспортной работы вырос почти на 775 тыс. км (1,2%) к предыдущему году. Прирост на трамвайных маршрутах составил почти 214 тыс. км, на троллейбусных – 561 тыс. км.

Пассажиропоток электротранспорта вырос в 2019 году на 5,5 млн пассажиров (1,8%). Всего трамваи и троллейбусы перевезли 292,6 млн платных пассажиров. Примечательны изменения в структуре оплаты проезда после расширения билетного меню. Значительный прирост пассажиров отмечен по единым билетам на 90 минут (+37,5%) и суточным единым билетам (+40,2%), в особенности востребованы билеты на 5 и 7 суток. Также более чем в 5 раз чаще используются банковские карты, за год таким способом проезд оплатили 2,1 млн пассажиров. Параллельно фиксируется снижение количества поездок по разовым билетам: на 5,4% к уровню 2018 года (на 43,5 % - к 2016 году).

Средства, перечисленные в рамках субсидии на увеличение уставного фонда, освоены в полном объеме. В частности, в 2019 году состоялось крупнейшее за последнее десятилетие обновление трамвайного парка для юго-запада города. Всего были приобретены низкопольные трехсекционные трамваи в количестве 21 вагона, а также 16 низкопольных троллейбусов. За счет собственных средств Горэлектротранс приобрел 10 инновационных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Благодаря внедрению нового вида транспорта Петербург за 2 года развил крупнейшую в России сеть маршрутов т.н. бесконтактных троллейбусов и даже был оценен международными экспертами как потенциальная Троллейбусная столица Европы.

Балансовая комиссия признала удовлетворительными результаты работы предприятия за 2019 год.