Работа электротранспорта в канун праздника Пасхи

18 апреля, с 22:00 до окончания движения наземного транспорта временно отменяется ряд остановок общественного транспорта в центре города (вблизи Казанского собора и Александро-Невской лавры). Трамваи и троллейбусы 18 апреля будут работать до 23:00.

В воскресенье, 19 апреля, городской транспорт начнёт работу в соответствии с обычным режимом выходного дня.

Отменяются остановки: