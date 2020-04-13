Работа электротранспорта в канун праздника Пасхи

17 апреля 2020

18 апреля, с 22:00 до окончания движения наземного транспорта временно отменяется ряд остановок общественного транспорта в центре города (вблизи Казанского собора и Александро-Невской лавры). Трамваи и троллейбусы 18 апреля будут работать до 23:00.

 

В воскресенье, 19 апреля, городской транспорт начнёт работу в соответствии с обычным режимом выходного дня.

 

Отменяются остановки:

 

  • остановка «Станция метро "Невский проспект"» в обоих направлениях (троллейбусы №№ 5, 7, 10, 11, 22);
  • остановка «Станция метро "Гостиный двор"» в обоих направлениях  (троллейбусы №№ 5, 7, 10, 11, 22);
  • остановка «Большая Конюшенная улица» (троллейбусы № 5, 7, 10, 11, 22);
  • остановка «Казанская площадь» в обоих направлениях (троллейбус №17);
  • остановка «Гостиный двор» (трамвай №3);
  • остановка «Итальянская улица» (трамвай №3);
  • остановка «Площадь Александра Невского» в обоих направлениях (троллейбусы №№ 14, 16, 22; трамваи №№ 23, 65);
  • остановка «Улица Александра Невского» (трамваи №№ 7, 24);
  • остановка «Херсонская улица» (троллейбусы №№ 14, 16);
  • остановка «Исполкомская улица» в обоих направлениях (троллейбусы №№ 22, 33);
  • остановка «Проспект Обуховской Обороны / Александро-Невская Лавра» (троллейбусы №№ 14, 16).

 

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