15 апреля вагоны военной поры приехали к «Блокадной подстанции»

«Пройдут годы, десятилетия, но 15 апреля 1942-го – день пуска трамвая в осажденном фашистами Ленинграде будет нашим потомкам вечным напоминанием о мужестве и стойкости их дедов и прадедов», – писал автор книги «Фронтовой трамвай», начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаил Сорока. 15 апреля 2020 года, в 78-ю годовщину возвращения пассажирского трамвая на улицы Ленинграда, музейные вагоны МС и ЛМ-33 (реплика) совершили памятный рейс по центру города и подъехали к «Блокадной подстанции» на Фонтанке. На фасаде исторического здания в честь 75-летия Великой Победы смонтировали специальную подсветку.

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Выезд исторических трамваев к «Блокадной подстанции» 15 апреля дал старт межрегиональной акции «Кабель жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и ориентированной на интеграцию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект «Кабель Жизни» объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

В нашем городе эта тема будет раскрыта через работу трамвая в годы войны и историю «Блокадной подстанции» на Фонтанке. Благодаря прорыву энергетической блокады удалось расширить трамвайную сеть. До этого, для возобновления трамвайного движения 15 апреля 1942 года, Ленинграду пришлось справляться собственными силами. Тогда трамваи вышли на пять маршрутов, спланированных таким образом, чтобы с одной пересадкой можно было доехать из любой части города в другую.

«Кабель жизни». Фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера, как немой свидетель исторических событий, станет главным смысловым ядром акции «Кабель жизни», предложенной художественной группой во главе с Никитой Сазоновым. Проект поддержали и выступили инициаторами: СПб ГУП «Горэлектротранс» и «Музей городского электрического транспорта», Большой Санкт-Петербургский государственный цирк («Блокадная подстанция») и «Музей циркового искусства», СПб ГБУ «Ленсвет», Музейное агентство Ленинградской области. *Акция «Кабель жизни» также пройдет в городах Ленинградской области, а в финале запланирован ретропарад «Трамвай Победы». К «Блокадной подстанции», где будет работать юбилейная выставка, в составе трамвайной колонны подъедут 4 «именных» трамвая: «Волхов», «Кобона», «Новая Ладога», «Ленинград» (*даты и формат мероприятий будут зависеть от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки).

В блокадные годы трамвай был основным видом транспорта в Ленинграде, и от его работы зависела в прямом смысле жизнь в городе, напоминает председатель Комитета по транспорту Александр Головин:

«Каждый год мы отмечаем 15 апреля - день возвращения пассажирского трамвая на улицы блокадного Ленинграда. Трамвай и сам стал «героем» в осаждённом городе. И сегодня наша задача — сделать всё, чтобы молодёжь знала свою историю, помнила героев, любила родную страну».

По словам директора Музея городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс») Кирилла Нюквиста, для всех нас 15 апреля – это дата, символизирующая возрождение жизни в Ленинграде:

«Это одна из переломных точек в истории, которая позволила вдохнуть в сердца людей и их мысли надежду. Это был реальный поворот к победе над врагом. За пуском трамвайного движения в блокадном Ленинграде последовало его дальнейшее развитие, и это помогло оживить город. Главнейшая задача – экономия сил для жителей города – сопровождалась подъёмом морального духа ленинградцев. Но в то же время пуск трамвая сильно пошатнул моральный дух врагов, которые, как мы знаем из записок немецких офицеров, начали сомневаться в успехе своих действий: где это видано, чтобы город был в кольце, но, несмотря на это, во время осады внутри города был запущен трамвай?»

В этом году мы отмечаем очень важную для всех дату – 75-летие Великой Победы, говорит председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков:

«Санкт-Петербург провел огромную работу по подготовке памятных, торжественных и праздничных мероприятий, посвященных этой юбилейной дате. Но в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение ограничить участие в праздничных мероприятиях граждан старше 65 лет, чтобы сохранить здоровье наших заслуженных ветеранов. Но мы должны использовать все возможные форматы для сохранения исторической памяти и передаче их из поколения в поколение. Звонок ретротрамвая, который в блокадном Ленинграде был воспринят как символ жизни и Победы, будет и сегодня напоминать всем нам о том, что сделали эти героические люди – наши ветераны - в тех страшных условиях. И мы обязательно еще все вместе прокатимся по этому удивительному маршруту».

Вернувшийся на маршрут 15 апреля 1942 года пассажирский трамвай стал для ленинградцев символом жизни и надежды, соглашается директор Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Илья Ляхов:

«Одна из сохранившихся на сегодняшний день подстанция «Центральная №11» обеспечивала ток трамваям, которые шли по городу. Мы гордимся тем, что она является частью нас, частью Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. Судьбы артистов цирка также связаны с трамваем. Подстанция «Центральная № 11» обеспечивала работу четырех трамвайных маршрутов. Так, один из них пролегал мимо Дома Красной Армии, в котором выступали артисты. Многие сотрудники цирка во время войны вступили в ряды Красной армии и отправились на фронт. А герой войны и единственная в мире женщина-водолаз Нина Соколова во время Блокады участвовала в прокладке электрического кабеля по дну Ладожского озера, и после войны в 60-е годы работала инженером в Ленинградском цирке».

Илья Ляхов сообщил, что в преддверии Дня Победы в память о подвиге ленинградских энергетиков и трамвайщиков СПБ ГБУ «Ленсвет» обеспечил наружную подсветку здания тяговой подстанции: «Тепло света, освещающего подстанцию, станет одним из символов межрегиональной художественной акции «Кабель Жизни» и мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы».

Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» осуществили подсветку фасада подстанции «Центральная», закрепив на нем 27 светильников и прожекторов общей мощностью 1,1 кВт. Работы велись в течение недели. Управление работой подсветки будет осуществляться дистанционно из диспетчерского центра СПб ГБУ «Ленсвет». Объект будет интегрирован в общую городскую систему управления наружным освещением.

«Подвиг жителей блокадного Ленинграда, в числе которых были и специалисты СПб ГБУ «Ленсвет», - беспримерный, великий, вечный. В наших силах сохранить историческую память о героизме советского народа. Светом, который был в военное время опасен для жизни, обратить внимание на памятные места, сооружения, без которых Ленинград бы не выстоял. Блокадная подстанция в этом перечне занимает особое приоритетное значение», - отметил директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев.

Энергетические объекты были своеобразным сердцем города, от которых по электрическим сетям, словно по венам, шёл необходимый городу ток, говорит генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин:

«Ресурсов катастрофически не хватало, а ведь от электроснабжения зависела работа оборонных предприятий, госпиталей, социальных объектов. Запуск блокадного трамвая вернул горожанам ощущение того, что Ленинград живет и не сдается. Впереди – в сентябре 1942 года – был прорыв энергетической блокады города. Благодаря героизму и самоотверженному труду энергетиков, в рекордно сжатые сроки проложивших кабель по дну Ладожского озера, в город вернулся долгожданный свет. Это имело колоссальное значение для дальнейшей обороны и полного освобождения Ленинграда».

Свет является главным художественным образом в основе концепции проекта «Кабель жизни», идеологом и автором которого выступил художник Никита Сазонов (Группа10):

«Это проект о силе человеческого созидания и необходимости совместного действия! Только общим усилием возможно создать победу над мраком! 15 апреля проезд трамваев запускает проект "Кабель жизни", призванный осветить героическую историю прокладки электрокабеля для Ленинграда через города Ленинградской области и Ладогу. Еще одним объединяющим элементом проекта стала "Блокадная подстанция", где будут собраны все участники межрегиональной акции и представлена общая экспозиция "Кабель жизни"».

Проект "Кабель Жизни" будет состоять из цепочки акций и соединит Санкт-Петербург и города и населенные пункты Ленинградской области, поэтому идею активно поддержали в Комитете по культуре Ленинградской области, поясняет глава ведомства Владимир Цой: