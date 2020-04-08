Российский троллейбус отмечает день рождения

История российского троллейбуса непосредственно связана с Петербургом, где 118 лет назад впервые в стране был испытан новый вид транспорта. Сегодня наш город - признанный лидер в области развития троллейбусного движения. С успехом применяются технологии автономного хода, развивается маршрутная сеть, обновляется подвижной состав.

Испытания первого российского троллейбуса начались 13 апреля (31 марта по старому стилю) 1902 года на петербургском заводе «Фрезе и К°». Хотя появления нового вида транспорта на регулярных маршрутах пришлось ждать больше трёх десятков лет. Сначала троллейбус запустили в Москве - в 1933 году, а спустя ещё три года – в Ленинграде. Однако в наши дни именно Петербург на протяжении нескольких лет задаёт тренд развития троллейбусного движения в России.

Так, высокую оценку троллейбусной системе Петербурга дал в мае 2019 года международный эксперт по вопросам развития электротранспорта Гюнтер Макингер (Австрия). На заседании Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта, которое проходило в нашем городе, эксперт признал, что готов называть европейской столицей троллейбусов теперь не Зальцбург, а Петербург. В первую очередь это произошло за счёт внедрения технологии автономного хода. На сегодняшний день Горэлектротрансом развита крупнейшая в России сеть маршрутов, на которых работают электробусы с динамической зарядкой (троллейбусы с увеличенным автономным ходом или ТУАХ). В марте 2020 года инновационная техника освоила ещё один маршрут - № 47, уже 8-й по счёту.

Технология автономного хода позволяет продлевать троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); формировать новые межрайонные связи (маршруты №№ 43, 47); освобожать исторические здания от контактной сети (маршрут №17 у Казанского собора); запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут № 12 в 2018 году). Успешно работая во всех частях города, ТУАХ сохраняют главные преимущества «классического» троллейбуса: чистоту и безвредность для городского пространства, скорость и плавный ход.

О том, насколько сложным и обширным является троллейбусное хозяйство Петербурга, говорят цифры. Так, сегодня в нашем городе действуют 46 троллейбусных маршрутов, которые обслуживаются четырьмя троллейбусными парками и Совмещённым трамвайно-троллейбусным парком. В общей сложности троллейбусный парк предприятия насчитывает 688 машин. Также это 679 км одиночного провода троллейбуса, 228 пересечений типа «троллейбус – троллейбус», 396 входных троллейбусных стрелок и многое-многое другое.

Растет популярность и профессий, связанных с троллейбусом. Если в 2019 году Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса подготовил 168 водителей троллейбуса, то в этом году в связи с развитием в Петербурге троллейбусного транспорта планируется подготовить еще больше водителей.