«Добрый транспорт» 9 лет учит безопасности на дороге

Как правильно переходить дорогу? Как безопасно заходить в трамвай и выходить из него? На что при этом следует обращать внимание пассажирам? За простыми для взрослых вопросами – целый пласт неизведанного для самых маленьких пешеходов – тех, кто ещё только познаёт мир вокруг. На выручку приходит проект «Добрый транспорт», которому в апреле исполняется девять лет.

Трамваи и троллейбусы – яркие элементы городской среды: они выделяются из общего потока транспорта и привлекают к себе внимание. Первоначально проект «Добрый транспорт» начинался с оформления подвижного состава лозунгами по безопасности и призывами к участникам дорожного движения быть вежливыми друг с другом (при партнерстве с «ПТВ»). Впоследствии идея получила развитие. Горэлектротранс укрепляет сотрудничество с районными отделами ГИБДД Санкт-Петербурга, а «Добрый транспорт» стал в некотором роде учебным классом. Школьники получили возможность побывать на открытых уроках прямо во время поездки по городу: из окон трамвая или троллейбуса все дорожные ситуации видны как на ладони. «Добрый трамвай» и «Добрый троллейбус» регулярно выходят в такие ознакомительные рейсы, чтобы помочь детям изучить правила дорожного движения на реальных примерах. Вместе с представителями дорожной полиции уроки для школьников проводят сотрудники Горэлектротранса.

«Всё сделано, чтобы у детей, во-первых, было хорошее настроение от поездки, а во-вторых, изучение Правил дорожного движения было не рутиной, но маленьким праздником с практической пользой», - рассказывает помощник директора Трамвайного парка №5 по безопасности движения Дмитрий Хабаров.

«Добрый транспорт» не только помогает обучить школьников навыкам безопасного поведения на дороге, но и повышает культуру пользования общественным транспортом. Для тех, кто постарше, проект становится одновременно и уроком профориентации, и возможностью разобраться со сложными вопросами, и предупреждением о недопустимости опасных развлечений на транспорте (например, так называемого «зацепинга»). Несколько уроков для школьников проводили их сверстники из ЮИД – «юные инспекторы дорожного движения».

Периодически «Добрый трамвай» и «Добрый троллейбус» привозят школьников в Музей городского электрического транспорта, где занятие продолжается в интерьерах первого в Санкт-Петербурге трамвайного депо. Здесь дети узнают об истории транспорта и эволюции правил дорожного движения.

Проект «Добрый транспорт» также расширяет географию. Один из «Добрых троллейбусов» в прошлом году приехал в Ленобласть, в ведомственный детский оздоровительный лагерь Горэлектротранса «Зарница». В нём оборудован кинозал, в котором также проводятся уроки по безопасности дорожного движения. «Идея урока в игровой форме, да ещё и с мультиками, настолько понравилась ребятам, что участие в занятии они предпочли купанию», - рассказывал летом помощник директора Трамвайного парка № 3 по безопасности движения Илья Лупанов.