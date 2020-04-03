Один из старейших. Ко дню рождения Трамвайного парка № 3

Трамвайный парк на Петроградской стороне был основан как коночный - почти за 30 лет до запуска в Петербурге электрического трамвая. Первые вагоны под током торжественно вышли из ворот парка 7 апреля 1908 года, 112 лет назад. Эта дата и считается днём его рождения. Сегодня трамваи парка выполняют в месяц тысячи рейсов и перевозят порядка полутора миллионов пассажиров.

История Трамвайного парка № 3 берёт своё начало в 1880 году, когда на пересечении улиц Большой Посадской и Малой Вульфовой (нынешняя улица Котовского) был построен Петербургский коночный парк. В 1906-м году его стали переоборудовать под запуск электрического трамвая, и уже спустя два года на транспортной карте столицы появился Петербургский трамвайный парк. До середины 1909 года из его ворот выходили как трамваи, так и конки. Затем парк стал использоваться исключительно как трамвайный.

В 1922 году, накануне пятилетнего юбилея Октябрьской революции, парк получил имя Константина Никитича Блохина, своего бывшего вагоновожатого. Блохин был одним из членов ЦК профсоюза городских рабочих и служащих, который весной 1917 года разместился в административном здании парка.

С началом Великой Отечественной войны на парк и его работников легла дополнительная нагрузка. Наряду с пассажирами перевозились различные грузы, раненые. В мастерских производили взрывчатку, различные детали, ремонтировали военные автомобили, испытывали электромагнитные приборы специального назначения. За годы войны из парка ушли на фронт 238 человек. 454 работника погибли от голода и пропали без вести в блокадном Ленинграде.

8 декабря 1941 года в осаждённом городе было прервано трамвайное движение. 4 месяца трамвайщики Петроградской стороны продолжали систематическую работу по сохранению и восстановлению подвижного состава. Первый возрождённый трамвай 15 апреля 1942 года вывела из ворот парка вагоновожатая Ефросинья Фёдоровна Агапова. Её воспоминания об этом долгожданном событии приводит в своей книге «Фронтовой трамвай» Михаил Сорока – начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны.

Своё нынешнее название Трамвайный парк № 3 получил в 1991 году. В 2015 – 2016 годах было реконструировано депо Василеостровского трампарка и он стал второй площадкой Трамвайного парка № 3. Это дало возможность 3-му парку обеспечивать транспортное обслуживание Васильевского острова вне зависимости от закрытия Тучкова моста.

Сегодня в Трамвайном парке № 3 работают около 300 водителей и 200 кондукторов. 7 маршрутов обслуживают 142 единицы подвижного состава.

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