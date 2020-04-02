О работе электротранспорта с 1 апреля

В связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и сокращением пассажиропотока с 1 апреля вносятся дополнительные и сохраняются ранее действующие изменения в режиме работы наземного городского пассажирского транспорта.

! С 1 апреля наземный транспорт (трамвай, троллейбус) работает до 23:00

Временно закрываются некоторые маршруты

Временно приостановлена работа следующих маршрутов:

трамваев: №41, 57;

троллейбусов: №№ 1, 21, 28, 42.

Не действуют маршруты, работающие только по будням:

трамваи: №№ 56, А;

троллейбусы: №№ 24, 33, 34, 36, 46.

Увеличенные интервалы

В связи о значительным падением пассажиропотока увеличиваются интервалы на следующих маршрутах:

трамваев: №№ 3, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 65;

троллейбусов: №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА

Временно приостановлено действие льготных проездных билетов

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2020 №161 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121», в связи с введением дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие на городском наземном электрическом транспорте льготных и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий обучающихся, а также граждан, являющихся в соответствии с действующим ФЗ получателями пенсий или достигших возраста 55-60 лет (для женщин и мужчин соответственно), с последующим восстановлением приостановленного периода.