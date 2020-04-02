Работники Горэлектротранса всегда на посту

В эти дни сотрудники Горэлектротранса продолжают свою службу пассажирам и Петербургу. Водители, кондуктора, энергетики, путейцы, движенцы, бригады аварийных служб, работники депо и многие другие – все они непрерывно обеспечивают нормальную работу городского электрического транспорта.

«Сейчас нашу работу можно назвать миссией», -

Сергей Старцев, водитель Трамвайного парка № 3

Сейчас на линии очень пустынно! Когда в будний день на улице никого нет, ощущение пустого города необычное. Чем-то даже напоминает 90-е годы. И всё-таки сейчас наша работа особенно важна, её даже можно назвать миссией. Потому что отменено очень много коммерческих маршрутов, метро работает только до десяти вечера, а трамваи – до 23-х. И трамвай остаётся в это время одним из немногих вариантов передвижения по городу. А вообще скажу, что надо оставаться оптимистом! В данной ситуации, наверно, не самое страшное вирус, как самое страшное – ощущение депрессии. Я желаю людям, чтобы они не унывали, так как последствия от такого длительного мрачного настроения могут быть гораздо сильнее, чем от самой угрозы заражения. Будьте здоровы!

«Будьте на позитиве!» -

Роман Петров, водитель Трамвайного парка № 7

В период самоизоляции я хожу на работу, так как такой график. Особую важность своей работы в эти дни я не ощущаю - делаю привычное для меня за долгие годы дело! После каждого рейса мою руки, затем обрабатываю антисептиком, так же и дома. На улицах - ни людей, ни машин. Немного скучновато, но зато спокойно! Люди стали более замкнутыми, молчаливыми. Не падайте духом, мы сильная страна, справимся и с этим! Берегите себя и своих близких! Будьте на позитиве, если сидите дома, не стоит киснуть, займитесь тем, чем никогда не занимались! Всем добра!

«Становится понятно, какие профессии действительно важны», -

Елена Голованова, мастер тяговых подстанций Энергохозяйства

В нынешней ситуации сразу становится понятно, какие профессии действительно важны - они сейчас в приоритете! Трамваям и троллейбусам Петербурга необходима непрерывная работа оборудования тяговых подстанций, наши оперативные бригады работают в эти дни для предотвращения задержек электрического транспорта, который и так сейчас не часто ходит. Тяжёлое время?.. Тяжёлое время в нашем городе было в блокаду, вот там было действительно тяжело, да. А сейчас очередное испытание типа кризиса, а это нам уже приходилось переживать. Русский народ - самый стойкий ко всем подобным ситуациям. Посидеть немного дома, подумаешь! Зато можно разобрать балкон, выкинуть ненужные вещи, сделать ремонт, который так долго ждал вашего отпуска. В конце концов, можно сэкономить кучу денег! И потом купить тепличку бабуле на участочек.

«До сих пор это всё воспринимается в диковинку», -

Александр Савельев, бригадир Аварийно-восстановительной службы

Собираясь утром на смену, ощущаешь себя участником то ли какого-то фантастического кино, то ли компьютерной игры: надеваешь маску, перчатки и идёшь к машине. Пока еду на работу, вижу, как улицы города опустели, чем-то напоминает раннее утро в новогодние каникулы. Транспорта значительно меньше, но людям всё равно необходимо добраться. Какой будет смена? Тихая и спокойная или же вызов за вызовом? Неизвестно. На конечной станции, где предстоит дежурство, работает дезинфекция: каждый вагон проходит обработку. До сих пор это всё воспринимается в диковинку. В диспетчерской всё меньше улыбок, чуть больше напряжение. Из наработанного опыта уже знаешь, что в такие дни, когда меньше транспорта - меньше задержек, но происходит больше сложных ДТП: некоторые нерадивые автомобилисты бездумно превышают скорость или просто вытворяют что-то непонятное… В такое необычное для всех нас время пожелаю крепкого здоровья, не забывать про личную гигиену, берегите себя и своих близких. Всем нашим водителям - удачи на дороге и будьте внимательны.