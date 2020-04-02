Горэлектротранс усилил меры по дезинфекции подвижного состава

С 1 апреля дезинфекция подвижного состава проводится чаще. После каждого рейса салоны трамваев и троллейбусов обеззараживают силами специализированной организации, которая профессионально занимается дезинфекцией. Все применяемые дезсредства обладают вирулицидной активностью. В течение смены обработка дезинфицирующими средствами осуществляется на всех конечных станциях во всех районах города.

Систематическая обработка подвижного состава на конечных станциях, которая была включена в регулярный производственный процесс в середине марта, усилена с 1 апреля. Дезинфекция на конечных станциях проводится после каждого рейса. При обработке салонов особое внимание уделяется контактным поверхностям: поручням, сидениям, стеклянным перегородкам, ручкам вентиляционных люков и т.д.

Вместе с тем проводится регулярная обработка подвижного состава собственными силами сотрудников Горэлектротранса во всех 10 трамвайных и троллейбусных парках. На местах 100% подвижного состава, выходящего на линию, моют и дезинфицируют перед каждым выпуском.

В качестве профилактики пассажирам рекомендовано соблюдать дистанцию от других людей не менее 1 метра.