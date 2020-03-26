«Петербургские магистрали»: вышел в свет мартовский номер газеты

Старт конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса, развитие технологии автономного хода, юбилей Троллейбусного парка № 6 и традиционные весенние темы обновления и красоты – вот главные материалы мартовского номера газеты.

Женский праздник – традиционное украшение начала марта и символ юной весны. Женщины Горэлектротранса рассуждают о мире, уюте и гармонии на страницах «Петербургских магистралей». А троллейбус Валерии Цветиковой «доехал» аж до Москвы, девушка с призванием рассказала о любимой работе в программе «Давай поженимся!»

Еще одна праздничная дата: 1 марта отметил 35-летний юбилей Троллейбусный парк № 6 – самый молодой в Петербурге.

С весенним обновлением наступила новая реальность для троллейбусного маршрута № 47. На нём применили технологию автономного хода и продлили трассу до Московского проспекта.

В Горэлектротрансе усилены меры санитарной безопасности в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019. Особое внимание – современным методам дезинфекции подвижного состава и самочувствию работников.

Мартовская повестка несколько сместила в 2020 году период проведения финала ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. Однако это не повлияло на боевой настрой участников на отборочном этапе.

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