Работа электротранспорта 28 марта – 5 апреля

В связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля городской электрический транспорт Санкт-Петербурга изменяет режим работы.

Расписание выходного дня

В период с 28 марта по 5 апреля трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня. Не будут действовать маршруты, работающие только по будням:

трамваи: №№ 56, 65, A.

троллейбусы: №№ 24, 33, 34, 36, 46.

Временное закрытие трамвая №57

В период с 30 марта по 5 апреля закрывается трамвайный маршрут №57: Тихорецкий пр. – пр. Луначарского.

Временно приостановлено действие льготных проездных билетов

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2020 №161 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121», в связи с введением дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие на городском наземном электрическом транспорте льготных и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий обучающихся, а также граждан, являющихся в соответствии с действующим ФЗ получателями пенсий или достигших возраста 55-60 лет (для женщин и мужчин соответственно), с последующим восстановлением приостановленного периода.