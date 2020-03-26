Музей ГЭТ у вас дома: послушать, посмотреть, почитать

Коллекция Музея городского электрического транспорта доступна для посетителей в онлайн режиме. Познакомиться с ключевыми экспонатами можно в 3D-туре, который доступен на нашем сайте. Также не выходя из дома, можно отправиться в видепутешествие по маршруту «Первый туристический» или видовому трамвайному маршруту №3. Для любителей городских достопримечательностей также доступна аудио и текстовая версия «катания на тройке». Еще одно приятное развлечение, которое может вдохновить маленьких домочадцев на творчество – прогулка по галерее конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Подписывайтесь на аккаунты петербургского Горэлектротранса в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Yandex.Zen, YouTube), чтобы узнавать больше об истории городского электрического транспорта города на Неве!