Музей ГЭТ у вас дома: послушать, посмотреть, почитать

26 марта 2020

Коллекция Музея городского электрического транспорта доступна для посетителей в онлайн режиме. Познакомиться с ключевыми экспонатами можно в 3D-туре, который доступен на нашем сайте. Также не выходя из дома, можно отправиться в видепутешествие по маршруту «Первый туристический» или видовому трамвайному маршруту №3. Для любителей городских достопримечательностей также доступна аудио и текстовая версия «катания на тройке». Еще одно приятное развлечение, которое может вдохновить маленьких домочадцев на творчество – прогулка по галерее конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

 

Виртуальный 3D-тур по музейной коллекции
Маршрут «Первый туристический»: видеопрогулка
   Видовой трамвайный маршрут №3: экскурсионная программа
  Ежегодный конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»
Чтение: любопытные факты из жизни трамваев и троллейбусов Петербурга

 

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