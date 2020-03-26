Архив ГЭТ временно прекратил личный приём граждан
26 марта 2020
В Центральном архиве СПб ГУП «Горэлектротранс» связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией временно прекращён приём граждан.
Для подачи запросов на этот период можно:
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воспользоваться Почтой России: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, дом 15, СПб ГУП «Горэлектротранс» (для Центрального архива);
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оставить сообщение через форму обратной связи «Написать нам письмо» на главной странице сайта;
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связаться с Архивом по телефону: (812) 717-21-97.