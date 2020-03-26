Архив ГЭТ временно прекратил личный приём граждан

26 марта 2020

В Центральном архиве СПб ГУП «Горэлектротранс» связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией временно прекращён приём граждан.

 

Для подачи запросов на этот период можно:

 

  • воспользоваться Почтой России: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, дом 15, СПб ГУП «Горэлектротранс» (для Центрального архива);
  • оставить сообщение через форму обратной связи «Написать нам письмо» на главной странице сайта;
  • связаться с Архивом по телефону: (812) 717-21-97.
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