В Невском районе автомобилистам напомнили о запрете выезда на трамвайные пути

Работники Трамвайного парка № 7 совместно с представителями ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району Петербурга провели профилактический рейд на Народной улице.

Мероприятие прошло на участке от Володарского моста до Дальневосточного проспекта, где недобросовестные автомобилисты зачастую препятствуют движению трамваев.

«На данном участке имеется дорожная разметка 1.1. В нарушение ПДД водители автотранспорта выезжают на пути, как навстречу трамваю, так и в попутном направлении, что вызывает задержки в движении и создаёт аварийные ситуации», - пояснил помощник директора Трамвайного парка № 7 по безопасности движения Вячеслав Волков.

В ходе рейда в отношении нарушителей были выписаны протоколы об административном правонарушении, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району Вадим Гундосов провёл с автомобилистами разъяснительную беседу.