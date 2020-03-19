График ремонта путей: Среднеохтинский проспект

В связи с производством путевых работ с 01:30 7 марта до 04:50 10 марта и с 01:30 19 марта до 04:50 29 марта закрывается трамвайное движение по Среднеохтинскому проспекту от Большой Пороховской ул. до Красногвардейской пл.

Трамваи следуют:

№10: от к/ст «Трамвайный парк № 3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Б. Пороховской ул. до к/ст «Бокситогорская ул.».

№23: от к/ст «пр. Солидарности» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны до к/ст «Невский завод»

№65: организована работа маршрута в выходные дни.

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 01:30 29 марта до 04:50 7 июня закрывается трамвайное движение по Среднеохтинскому проспекту от Большой Пороховской улицы до улицы Александра Ульянова.

Трамваи следуют:

№10: от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, Сампсониевскому мосту,

Финляндскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинскому пр., Большой Пороховской ул. до к/ст «Бокситогорская улица»;

№23: от к/ст «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны до к/ст «Невский завод»;

№39: от к/ст «Трамвайный парк им. Вододарского» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому пр. до к/ст «Шепетовская улица»;

№65: будет организована работа маршрута в выходные дни.