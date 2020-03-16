Александр Беглов проехал в троллейбусе и проверил порядок дезинфекции электротранспорта

Губернатор Санкт-Петербурга проконтролировал меры по дезинфекции подвижного состава, предпринимаемые Горэлектротрансом в целях профилактики коронавируса. 21 марта в рамках объезда Московского района Александр Беглов проехал на троллейбусе №45 к новому Перинатальному центру на ул. Орджоникидзе. Для оплаты проезда глава города воспользовался Единой картой петербуржца, а в разговоре с пассажирами отметил, что на период борьбы с распространением вируса лучше всего минимизировать контакты.

Первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев доложил Александру Беглову, что с этой недели дополнительно к стандартной дезинфекции началась аэрозольная обработка трамваев и троллейбусов с помощью генератора холодного тумана на конечных станциях. Таким методом между рейсами подвижной состав обрабатывают с применением дезинфицирующего вещества с противовирусным компонентом.

На местах, в трамвайных и троллейбусных парках, также проводится обязательная ежедневная дезинфекция подвижного состава перед выпуском на линию. Этот процесс включает в себя обработку всех поверхностей пассажирского салона, особенное внимание при этом уделяется стенам, дверям, поручням, сидениям.