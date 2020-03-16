Горэлектротранс усиливает меры по дезинфекции подвижного состава

С этой недели началась систематическая обработка подвижного состава на конечных станциях силами специализированной организации. Трамваи и троллейбусы проходят обработку с применением дезинфицирующего вещества с противовирусным компонентом между рейсами. Напомним, что помимо этого в парках ежедневно весь электротранспорт промывают с использованием дезинфицирующих средств перед каждым выпуском на линию.

Парки. Ежедневно подвижной состав дезинфицируют в парках перед выпуском на линию. Этот процесс включает в себя уборку настила пола и подножек, подметание пола, а также влажную уборку с дезинфекцией и протиркой насухо потолка, стен, дверей салона, поручней, сидений, ограждений стёкол, ручек вентиляционных люков.

Конечные станции. С этой недели Горэлектротранс усиливает меры санитарной безопасности и включает в производственный процесс дополнительную дезинфекцию подвижного состава на конечных станциях. Аэрозольная обработка с помощью генератора холодного тумана будет проводиться между рейсами.