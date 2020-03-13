Работать с нами. Горэлектротранс встретится с соискателями в Красногвардейском районе

Представители петербургского Горэлектротранса проведут 18 марта гарантированное собеседование в районном Агентстве занятости населения. Соискателям расскажут о востребованных специальностях, порядке трудоустройства, а также о том, на какие социальные льготы могут рассчитывать сотрудники.

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- бухгалтер по учёту основных средств;

- заведующий хозяйством;

- инженер по ГО и ЧС;

- мастер контрольный ОТК;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- начальник участка бортового оборудования;

- обойщик;

- специалист социального отдела;

- специалист по закупкам;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- токарь;

- уборщик производственных помещений;

- уборщик территории;

- электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Встреча в Агентстве занятости населения Красногвардейского района пройдёт 18 марта с 14.00 до 16.00 по адресу: шоссе Революции, д. 19.

Трамвайные перевозки в Красногвардейском районе осуществляют парки №№ 3 и 7, а также частично – Трампарк № 5. Также в районе проходят маршруты Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Основной объём троллейбусных перевозок приходится в Красногвардейском районе на 2-й и 3-й троллейбусный парки. По результатам собеседования желающие получат направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк.