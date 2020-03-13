В Горэлектротрансе стартует ежегодный конкурс профессионального мастерства

Лучших водителей электротранспорта-2020 определят теоретические и практические испытания. В петербургском Горэлектротрансе начался отборочный этап городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. С 2017 года он проводится на предприятии по стандартам Мирового движения рабочих профессий WorldSkills, при которых главными критериями являются мастерство и профессионализм выполнения отдельных элементов. Особая ответственность в этом году лежит на водителях троллейбуса – победители представят наш город на Всероссийских соревнованиях.

Участие в отборочном этапе принимают 52 водителя трамвая и 63 водителя троллейбуса. Из них 24 - это женщины. Все конкурсанты прошли предварительный отбор в своих парках, так что уже по праву могут считаться одними из лучших среди трёх с лишним тысяч водителей предприятия. Сейчас участники вновь на несколько дней вернулись за парты Учебно-курсового комбината, чтобы сдать экзамены. Те, кто лучше всего справятся с теоретическими испытаниями, будут допущены к финальным заездам. Среди конкурсантов можно увидеть как опытных водителей с многолетним стажем, так и тех, кто окончил УКК всего полгода назад.

Самым младшим участником среди водителей трамвая стал в этом году Александр Коннов из 5-го парка. Вагоновожатому 23 года, его стаж в Горэлектротрансе составляет 6 месяцев. Водитель Троллейбусного парка № 3 Диана Огневич – ровесница Александра, правда, стаж на линии побольше – уже 10 месяцев. Впрочем, скидок нет ни на возраст, ни на опыт. Поэтому в равной конкуренции с новичками находятся даже победители и призёры предыдущих городских конкурсов, решившие вновь проверить свои силы и подтвердить репутацию профессионалов. Так, среди участников этого года - водитель Троллейбусного парка № 1 Александр Лапин (победитель городского конкурса-2019), его коллега Антон Фадюшин (второе место в прошлом году), вагоновожатые Трамвайного парка № 7 Игорь Скударнов (серебряный призёр 2017 года) и Владислав Чубаркэ (бронза-2019).

«Главные цели конкурса - совершенствование профессиональных навыков наших водителей, снижение аварийности на общественном пассажирском транспорте, а также повышение престижа профессий водителей трамвая и троллейбуса, - рассказывает главный эксперт соревнований Максим Лагуткин. – Конкурс из года в год становится в городе заметным событием, что очень важно для привлечения на наше предприятие молодёжи. И мы видим, что профессия водителя становится в Петербурге всё более популярной и «молодой»: в прошлом году на конкурс заявились 90 человек, из них 14 водителей со стажем до года. А в этом году у нас уже 115 участников и 21 человек с водительским стажем в Горэлектротрансе до 12 месяцев».

По результатам экзаменов в финал выйдут по 18 конкурсантов, которые примут участие в самой зрелищной части соревнований – практической. В финале участники продемонстрируют свои навыки в подготовке трамвая или троллейбуса к работе на линии, а также мастерство вождения.

Двум лучшим водителям троллейбуса в этом году предстоит представлять честь Петербурга на Всероссийских соревнованиях.