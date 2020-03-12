16 марта электробусы с динамической зарядкой выйдут на троллейбусный маршрут №47

Технология автономного хода будет применена на троллейбусном маршруте №47, который продлевается до станции метро «Московская». С 16 марта Горэлектротранс начинает работу по обновленной трассе в тестовом режиме. На этот период на 47-й маршрут будут выходить 5 электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом или ТУАХ). Интервал в часы пик составит 16-20 минут, во внепиковое время – 17-22 минуты.

Троллейбусный маршрут №47 станет длиннее в три раза: 10 км вместо 3,5 км. Его трасса будет продлена параллельно витебской линии железной дороги до проспекта Славы, а затем – до станции метро «Московская». Таким образом, обновленный 47-й маршрут создаст новую транспортную связь Фрунзенского района с Московским проспектом.

Маршрут троллейбуса №47 начал работу в декабре 1978 года и практически без изменений работал более сорока лет по текущей трассе. Сейчас на маршруте, связывающем Малую Балканскую улицу со станицей метро «Купчино», работает два классических троллейбуса с интервалом 16 минут.

Электробусы с динамической зарядкой (троллейбусы с увеличенным автономным ходом) в продолжение старой трассы поедут по Белградской улице, не оборудованной контактной сетью. Обновленный с применением технологии автономного хода маршрут №47 свяжет станции метро «Московская», «Купчино» и железнодорожную станцию Проспект Славы.

Обновленная трасса маршрута №47 (с 16 марта 2020): от к/ст «Малая Балканская улица» по Малой Балканской ул., Будапештской ул., ул. Ярослава Гашека, по Балканской пл., Малой Балканской ул., ул. Димитрова, Белградской ул., пр. Славы, ул. Типанова, Московскому пр. до к/ст «Московская площадь».

Технология автономного хода позволяет продлевать троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); формировать новые межрайонные связи (маршруты №№ 43, 47); освободить исторические здания от контактной сети (маршрут №17 у Казанского собора); запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут №12 в 2018 году). Всего по типу зарядки электробусы условно подразделяют на три типа: электробусы с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging). Для зарядки электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом) используется уже имеющаяся контактная сеть прямо во время движения по маршруту с пассажирами.

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