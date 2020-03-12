Денис Минкин назначен исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс»

С 13 марта 2020 года исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен заместитель директора предприятия по развитию Денис Минкин. Биография и подробная информация опубликована на сайте в соответствующем разделе.

Василий Остряков, возглавлявший СПб ГУП «Горэлектротранс» с 2012 года, продолжит работу в транспортной отрасли.

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СПб ГУП «Горэлектротранс» - старейшее транспортное предприятие Санкт-Петербурга с коллективом более 12 тыс. человек, осуществляющее пассажирские перевозки на трамваях и троллейбусах. Петербургский Горэлектротранс обслуживает 37 трамвайных и 46 троллейбусных маршрутов. В 2019 году общий пассажиропоток ГЭТ составил 314 млн пассажиров. С 2017 года предприятие успешно развивает крупнейшую в России сеть нового вида транспорта - троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В связи с этим, по оценкам экспертов Международного союза общественного транспорта (UITP), Санкт-Петербург является троллейбусной столицей Европы.