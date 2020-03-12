Школьники Кировского района познакомились с историей обороны Ленинграда на маршруте трамвая №60

Выездной урок по истории блокады и героической обороны Ленинграда прошёл в четверг на маршруте трамвая №60. Ученики гимназии №261 Кировского района вместе с преподавателями проехали на трамвае модели «Витязь-М» и вспомнили имена и подвиги героев, в честь которых названы улицы и проспекты Кировского и Красносельского районов.

Помогли вспомнить факты из истории города на Неве заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец и директор Трамвайного парка №8 Надежда Минакова. Они рассказали о подвиге блокадных трамвайщиков, о пуске блокадного трамвая в апреле 1942 года, о вкладе «фронтовых» трамваев МС и ЛМ-33 в Победу. Вместе с другими пассажирами они прослушали аудиоэкскурсию, которую подготовили и записали сами ученики гимназии №261. На идею звукового оформления ребят вдохновило название нового трамвая - «Витязь» - и названия улиц, по которым пролегает маршрут №60. Это проспект Маршала Жукова, улицы Котина, Маршала Захарова, Маршала Казакова, Рихарда Зорге, Пограничника Гарькавого.

Обновление трамвайного маршрута №60 состоялось осенью прошлого года: На режим «как метро» - т.е. с интервалами, приближенными к частоте движения поездов подземки - маршрут перешел во время Европейской недели мобильности, в сентябре 2019 года. Обслуживать линию вышли, в том числе, современные низкопольные трехсекционные трамваи: «Витязь-М» (вся партия из 21 вагона поставки 2019 года) и «ТрамРус». Пассажиропоток 60-го маршрута за три месяца вырос на треть.