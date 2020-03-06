Работать с нами. Горэлектротранс представит вакансии на Васильевском острове

11 марта, в среду, представители Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения узнают о производстве, о графике работы и оплате труда, имеющихся на предприятии социальных льготах. Желающим выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. На Васильевском острове располагается вторая площадка Трамвайного парка № 3 (Средний пр., 77).

На гарантированном собеседовании Горэлектротранс представит следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- бухгалтер по учёту основных средств;

- заведующий хозяйством;

- мастер контрольный ОТК;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по охране окружающей среды (эколог);

- начальник отдела Адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- начальник участка бортового оборудования;

- обойщик;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- специалист/ведущий специалист/инженер по земельно-имущественным отношениям;

- специалист по закупкам;

- специалист социального отдела;

- уборщик производственных помещений.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Василеостровского района по адресу: ул. Шевченко, д. 27.