Работать с нами. Горэлектротранс представит вакансии на Васильевском острове

11 марта, в среду, представители Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения узнают о производстве, о графике работы и оплате труда, имеющихся на предприятии социальных льготах. Желающим выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. На Васильевском острове располагается вторая площадка Трамвайного парка № 3 (Средний пр., 77).
На гарантированном собеседовании Горэлектротранс представит следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- бухгалтер по учёту основных средств;
- заведующий хозяйством;
- мастер контрольный ОТК;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды (эколог);
- начальник отдела Адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;
- начальник участка бортового оборудования;
- обойщик;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- специалист/ведущий специалист/инженер по земельно-имущественным отношениям;
- специалист по закупкам;
- специалист социального отдела;
- уборщик производственных помещений.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Гарантированное собеседование пройдёт с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Василеостровского района по адресу: ул. Шевченко, д. 27.