К 8 марта: «Только мы можем построить вокруг себя мир, уют и гармонию»

Женщины составляют почти половину 12-тысячного коллектива Горэлектротранса. Прекрасную половину. Именно они придают предприятию особую красоту и стиль – выводя трамваи и троллейбусы на маршруты, встречая пассажиров в салоне, составляя расписание, вдыхая живую энергию в контактную сеть, наводя лоск в подвижном составе и депо. По случаю 8 Марта мы попросили их на время отвлечься от рабочих забот, чтобы поделиться мыслями о женском празднике. Их объединяет главное: свет, радость, тепло и уют семейного очага.

Галина Лапушенкова, лучший водитель трамвая Петербурга-2019, водитель-инструктор Трамвайного парка № 1

Для меня это праздник весны. И хорошо, что такая приятная пора как весна, начинается с праздника, посвящённого нам, женщинам. Всё расцветает, новая жизнь. Хорошее настроение - прошла зима, вышло солнце, голубое небо, тепло. Распускаются почки. Зарождается новая жизнь в природе! И у нас, естественно, новые эмоции, вдохновение – ведь впереди всё самое хорошее! У меня график - пятидневка, я работаю только по утрам. Поэтому все выходные отдыхаю, в том числе и 8 Марта. Обычно сначала отсыпаюсь, потому что после рабочей недели хочется поспать подольше, поваляться. Потом дети поздравляют. Старшие дарят цветы, младшие - поделки, которые делают в школе. Например, сын изготовил мне дамскую шляпку под иголочки – я занимаюсь рукоделием. Ну, а маленькие обычно дарят какие-нибудь интересные открытки. Празднуем мы в тесном семейном кругу. Праздничный стол, лёгкое вино и куча поздравлений от всей мужской части семьи! Они все тебя поздравляют, глаза светятся, целуют, подарки дарят, слёзы радости… Очень приятно! В этот чудесный день, милые дамы, коллеги и наши пассажиры, примите самые искренние пожелания и поздравления. Оставайтесь и впредь очаровательными, женственными, красивыми, любимыми, самыми загадочными, самыми лучшими! Счастья вам, радости, здоровья, успехов, улыбок и хорошего настроения!

Марина Макарьева, кондуктор Троллейбусного парка № 1

Уважаемые коллеги и пассажиры, дорогие женщины! В этот тёплый и радостный день желаю вам самых великолепных цветов и дорогих подарков! Пусть мужчины носят вас на руках! Пусть ваша красота очаровывает и не увядает долгие годы! Будьте любимы и счастливы, энергичны и креативны, улыбайтесь и смейтесь, танцуйте и веселитесь! Мечтайте и балуйте себя каждый день, дарите дорогим людям тепло и заботу! Лично для меня 8 Марта - это начало весны, прекрасный повод поздравить мам, других близких женщин, коллег, подруг, себя. Повод встретиться лишний раз, пообщаться. А если смена приходится на 8 марта, то пассажиры угощают конфетами, дарят цветы. Мужчины все нарядные, добрые, с подарками для своих любимых женщин. Дети дарят мне на 8 Марта открытки, мужчины - мимозы, духи, конфеты, сами готовят, убираются, накрывают на стол... Праздник - это всегда приятно!

Анна Сороковик, заместитель директора по организации перевозок Трамвайного парка № 7

Восьмое марта я, прежде всего, связываю с наступлением весны, которая всегда приходит к этому дню. Тепло, солнышко светит, птички поют. Чисто весенний праздник! 8 Марта всегда хорошее настроение. На линии все нарядные, радостные. Коллегам желаю: «весенних улыбок, огромного счастья, ни капли зла и ни грамма несчастья. Коллеги, цените свою красоту! Нежной улыбкой встречайте весну!» А пассажирам – счастливого пути и хорошей поездки в трамвае. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы трамвай доставлял людям радость и комфорт. На утреннем выпуске напоминаем линейным работникам, чтобы поздравляли женщин, желали им счастья – как, например, это делает наш кондуктор Виктор Дуброва, у которого, кстати, десять благодарностей только за февраль. Десять! От своих близких я обычно получаю на 8 Марта цветы. Самые любимые – тюльпаны. Яркие, красивые, они напоминают весну. А самый лучший подарок – когда на работе спокойно и хорошо! Это самое главное!

Валерия Цветикова, водитель Троллейбусного парка № 3

Этот праздник ассоциируется у меня с весной, хорошей погодой, солнцем. С любовью! И вообще, в этом году весна будет самая лучшая! Потому что любовь – такая штука… Надеюсь, с каждым она случится. На линии я каждый год работаю 8 марта. Смена проходит так же, как и в обычный день, единственное, что больше улыбок, поздравления и комплименты получаешь. Ну, и у самой тоже: форма, макияж, причёска – всё, как и должно быть, на высшем уровне! Поэтому внимание мужчин, которое и так всегда повышенное, 8 Марта становится ещё сильнее, но нисколько не напрягает. Всем бы пожелала хорошего настроения в этот день, хорошей весны, чтобы всё только радовало вокруг, чтобы женщины светились, как брильянты! И не только в этот день, но и весь год.

Анна Лескова, кондуктор Троллейбусного парка № 2

Для меня 8 Марта – это, конечно, Праздник Весны. Я родилась в Хабаровске, и появление изобилия цветов в вазах, в витринах в этот день, посреди сугробов и холода, было чем-то удивительно волшебным. И это был праздник именно весны. Тюльпаны до сих пор вызывают в душе нежность и очарование, их тогда было не достать в марте .И всё, что связано с весной, очень подходит для описания женщин. Надежда, Красота, Нежность, Любовь, Рождение, Цветение, Благоухание. Конечно же, это женский день! Но и у мужчин в этот день невероятное лучезарное настроение. Они открыты и с большим удовольствием дарят тёплые слова милым дамам. Работая много лет в мужском коллективе, могу сказать уверенно об этом. Мои пожелания женщинам очень глобальны. Милые женщины, будьте счастливы! Любите и будьте любимы! Улыбаясь, мы делаем окружающих мягче и терпимее. В наших нежных и заботливых руках - здоровье близких, будущее наших детей. Пусть жизнь порой сурова, но только мы можем построить вокруг себя мир, уют и гармонию.

Надежда Савина, заместитель начальника энергодиспетчерского отдела Энергохозяйства

Праздник – это всегда хорошо! Особенно когда тебе напоминают, что ты во внимании, что ты женщина, когда столько приятных слов! И очень приятно видеть мужчин с цветами – чего мы не наблюдаем так часто в обыденной жизни. Все в приподнятом настроении, с улыбками. Когда я работала диспетчером в смене, то у нас в подчинении были мужчины: электромонтёры контактной сети, Службы сигнализации, централизации и блокировки. И всегда первый звонок 8 Марта начинался с поздравлений. И хотя работа в праздники бывает очень даже напряжённой, но такие моменты скрашивают, в этот день очень приятна обратная связь. Коллектив в Энергохозяйстве, в том числе на ответственных постах, сейчас по большей части женский - почти 50 процентов, это основная движущая сила. Как всегда, на женских плечах всё держится! Своим коллегам, а также пассажирам хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, радостного настроения, удачи во всём, как можно больше дней без дождя, побольше солнышка, мира и добра!