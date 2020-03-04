100 дней до старта Евро-2020

Петербургский Горэлектротранс готовится встречать зрителей матчей на трамвайных маршрутах №№19 и 48, соединяющих Яхтенную улицу со станциями метро "Старая деревня" и "Чёрная речка".

Трамваи следуют:

№19: Яхтенная ул. – ст. метро «Старая Деревня»

№48: Яхтенная ул. – ст. метро «Чёрная речка»

(далее идёт по Торжковской ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр. до Политехнической ул.)

Вспоминаем наших харизматичных пассажиров, посетивших Чемпионат мира FIFA 2018, и ждём новых встреч на ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.