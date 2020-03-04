Школьникам Петроградского района рассказали о профессиях ГЭТ

Учащиеся 6-го класса школы № 91 Петроградского района побывали с профориентационной экскурсией в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса и Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, на территории которого располагается УКК. 91-я школа является базовой площадкой Северо-Западного института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Визит на транспортное предприятие поможет ребятам в выборе направления своей профессиональной карьеры.

Подразделения петербургского Горэлектротранса школьники посетили в рамках школьной метапредметной недели «Транспорт». Эта неделя предполагает знакомство учащихся с различными видами транспорта, их устройством, спецификой, перспективами развития, а также с профессиями, связанными с обслуживанием этих видов транспорта. Поэтому для ознакомительного визита был выбран уникальный Совмещённый парк – единственный в Петербурге, эксплуатирующий и трамваи и троллейбусы одновременно.

Ребята побывали в цехах, где подвижной состав проходит техническое обслуживание и готовится к выходу на линию, пообщались с представителями рабочих профессий отрасли ГЭТ, осмотрели трамваи и троллейбусы различных моделей, изучили маршрутную сеть парка, узнали, как составляется расписание.

Школьники прошли по классам и Учебно-курсового комбината Горэлектротранса, который находится на территории СТТП – на Гражданском проспекте, 131. Ребята не только увидели уникальные трамвайный и троллейбусный тренажёры с эффектом виртуальной реальности, но и попробовали себя за «управлением», а также побеседовали с мастерами производственного обучения УКК. Мария Евтушенко рассказала гостям о том, как стать водителем, об учебном процессе и о первых шагах в профессии. А у Оксаны Мурныкиной спросили, сложно ли управлять троллейбусом.

«Смотря с чем сравнивать, - пояснила мастер. - Потому что, с одной стороны, троллейбус – вроде бы как автобус. С другой стороны, у него две дороги. Одна внизу, а вторая наверху, контактная сеть. Исходя из того, что автобусом управлять сложно, то троллейбусом – вдвойне. Но зато я, как водитель троллейбуса, за 3 года своей работы на линии увидела все рассветы и все закаты!»

По результатам экскурсии школьники собираются подготовить видеорепортаж