«Петербургские магистрали»: вышел в свет февральский номер газеты

Профессия водителя ГЭТ становится всё более популярной и «молодеет». Это подтвердил февральский День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате, а также статистика за 2019 год.

«Петербургские магистрали» совместно с Отделом главного ревизора по традиции анализируют итоги года. О природе и причинах нестандартных дорожных ситуаций рассуждают водители электротранспорта, которые ежедневно на передовой.

В грядущей транспортной реформе Горэлектротрансу отводится важнейшая роль. Об этом профсоюзным активистам предприятия сообщили на семинаре с участием председателя Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нины Леонтьевой, заместителя председателя Комитета по транспорту Олега Матвеева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Василия Острякова.

Запущен на линию второй вагон-реплика легендарного трамвая ЛМ-33 для работы на маршруте «Первый туристический». О том, как строился вагон, рассказывает слесарь Сергей Степанов.

В День защитника Отечества о своей службе Родине вспоминают настоящие мужчины – работники ГЭТ.

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