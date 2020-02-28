«Петербургские магистрали»: вышел в свет февральский номер газеты

28 февраля 2020

Профессия водителя ГЭТ становится всё более популярной и «молодеет». Это подтвердил  февральский  День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате, а также статистика за 2019 год.

 

«Петербургские магистрали» совместно с Отделом главного ревизора по традиции анализируют итоги года. О природе и причинах нестандартных дорожных ситуаций рассуждают водители электротранспорта, которые ежедневно на передовой.

 

В грядущей транспортной реформе Горэлектротрансу отводится  важнейшая роль. Об этом профсоюзным активистам предприятия сообщили  на семинаре с участием председателя Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нины Леонтьевой, заместителя председателя Комитета по транспорту Олега Матвеева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Василия Острякова.

 

Запущен на линию второй вагон-реплика легендарного трамвая ЛМ-33 для работы на маршруте «Первый туристический». О том, как строился вагон, рассказывает слесарь Сергей Степанов.

 

В День защитника Отечества о своей службе Родине вспоминают настоящие мужчины – работники ГЭТ. 

 

Ознакомиться с этими и материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».

 

Предыдущая новость
Следующая новость
Пресс-службаНовости«Петербургские магистрали»СМИ о насАнонсы предстоящих мероприятий
Последние новости

Вакансии (579)