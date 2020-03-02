«Слон» из трамвайного парка приветствует Всемирный день дикой природы

3 марта - Всемирный день дикой природы. В честь даты, призванной обратить внимание на многообразие и красоту окружающего живого мира, по Василеостровскому трамвайному парку прогулялся «Слон». Дело в том, что в депо Музея городского электрического транспорта тоже живут «Слоны». Это трамваи ЛМ-47 и ЛМ-49, получившие “слоновьи” прозвища за внешнюю схожесть с крупным обитателем дикой природы.

На первый взгляд, городской электрический транспорт перекликается с темой Всемирного дня дикой природы только своей экологичностью. Однако ленинградцы и петербуржцы всегда относились к трамваям, как к живым. Иначе бы не родилась интересная традиция давать им прозвища. В прошлом по улицам разгуливали «Слоны» (были и «Стиляги», «Американки», «Аквариумы»), а на современных петербургских магистралях можно встретить «Кузнечиков», «Пчёлок» и даже «Дельфина».

Во Всемирный день дикой природы музейный трамвай ЛМ-49, он же «Слон», выглянул из депо на улицу и порадовал василеостровцев своим ярким появлением на Среднем проспекте. Так он поддержал тему 2020 года, которая звучит как «Защита жизни на Земле».

Экспонат Музея городского электрического транспорта, ЛМ-49, получивший своё прозвище за внушительный вес, характерную окраску и округлые формы, впервые вышел на линию в середине июня 1949 года, и в прошлом году отметил 70-летие. «Слоном» называли и его предшественника – не менее колоритный трамвай ЛМ-47, построенный на Вагоноремонтном заводе на базе стальных рам от «Американок» (ЛМ-33), повреждённых во время войны. Однако этот трамвай обладал и рядом недостатков, главными из которых были тяжесть и тихоходность.

Новый «Слон», родившийся через два года, был уже не таким тяжёлым – «всего» 19,5 тонн против 23-х. Своим внешним обликом вагон ЛМ-49 почти повторил своего предшественника. Он имел примерно ту же обтекаемую форму, отделку и даже окраску. Аналогичным осталось и внутреннее оборудование - электроосвещение, большинство агрегатов, диваны для пассажиров. Правда, сначала диваны были деревянными, и лишь в процессе капитального ремонта вагонов, уже в 60-х годах, были заменены на мягкие.

Интересно, что уже в процессе эксплуатации «Слонов» произошёл курьёзный случай, подтверждающий их репутацию «твердолобых». Однажды с этим трамваем при выезде из ворот Кировского завода столкнулся трейлер с новым танком. Как гласит городская легенда, в результате аварии трейлер был смят и не подлежал восстановлению, упавший танк отправился обратно на завод для ремонта, а трамвайный поезд ушёл в парк на осмотр с разбитой передней частью, но своим ходом. Этот показательный случай только укрепил мнение, что трамвай для пассажиров - самый безопасный вид транспорта. Интересно, что на закате пассажирской эксплуатации «Слоны» встречались даже в сочетании с вагонами других моделей. Такие трамвайные поезда в шутку назывались ленинградцами «Динозаврами» - привет, дикая природа!

Живой трамвайный Петербург

«Кузнечик». В «реестре живой природы» трамвайного Петербурга следующим по списку идёт вагон модели 71-134 (ЛМ-99АВ), он же «Кузнечик». Трамвай был изготовлен на Петербургском трамвайно-механическом заводе, а прозван был за окраску, которая первоначально была зелёной. Сейчас зелёными остались в нашем городе только учебные вагоны.

«Пчелка». Характерная окраска подарила «народное» имя и другому трамваю этой серии – ЛМ-99АВН, выпускавшемуся в середине 2000-х годов. «Пчёлкой» он стал из-за чёрно-жёлтого цвета, которым был оформлен проект вагона. Впрочем, крылатую труженицу напоминают и зеркала заднего вида, вызывающие ассоциации с усиками пчелы. «Пчёлки» встречаются на севере города, который обслуживают Трамвайный парк № 5 и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк. Есть в Горэлектротрансе и учебные «Пчёлки» в зеленом цвете. Первая из них заступила на дежурство осенью 2018 года. По отзыву водителей-наставников, которые управляют этим вагоном, новинка – определённо женского рода и оправдывает прозвище модели ЛМ-99АВН «Пчёлка». А вот её сосед по парку, «Кузнечик» – явно куда более мужественный трамвай, это сразу видно по угловатой геометрии кабины.

«Дельфин». Не обошлось в морской столице России и без представителей водной среды обитания. На линии пассажиров встречает «Дельфин» - модернизированный трамвай ЛМ-68М. Он получил своё прозвище за характерную маску кабины, напоминающую улыбку дружелюбного млекопитающего.

«Тигр». Да, и мы чуть не забыли про хищников! В августе 2019 года петербуржцам встречался на линии… «тигр»! В честь 100-летия государственных цирков России в полосатую шкуру переоблачился трамвай «Стиляга» из коллекции Музея городского электрического транспорта – вагон ЛМ-57. Само прозвище «Стиляги» выдает весёлый нрав этого трамвая, так что он всегда не прочь произвести эффект. Акцию организовал Цирк Чинизелли при поддержке петербургского Горэлектротранса. Необычный "тигр" разгуливал по Инженерной улице два дня подряд.