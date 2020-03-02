Работать с нами. Горэлектротранс встретится с соискателями во Фрунзенском районе

Во вторник, 3 марта, в районном Агентстве занятости населения пройдёт гарантированное собеседование для желающих работать в отрасли ГЭТ. По результатам встречи соискателям выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. Пассажирские перевозки наземным электротранспортом обеспечивают в районе Трамвайный парк № 1 и троллейбусные парки №№ 1 и 3.
На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- водитель а/м кат. B, C, D, Е;
- заведующий хозяйством;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды (эколог);
- монтёр пути;
- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;
- начальник участка бортового оборудования;
- специалист социального отдела;
- специалист по закупкам;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- уборщик производственных помещений.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Гарантированное собеседование пройдёт 3 марта с 10.00 до 12.00 в Агентстве занятости населения Фрунзенского района по адресу: Бухарестская ул, д. 61.