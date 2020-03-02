Самый молодой. Троллейбусному парку № 6 – 35 лет!

Первые троллейбусы вышли из ворот парка на Аэродромной улице 1 марта 1985 года. Начинался выпуск всего с двух троллейбусов, а сегодня средний выпуск составляет 83 машины на 9 маршрутов. Парк обслуживает 6 районов Петербурга: Приморский, Петроградский, Калининский, Выборгский, Центральный и Василеостровский. Троллейбусный парк № 6 динамично развивается, именно он первым начал эксплуатировать новый вид транспорта. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом вышли на обновлённый маршрут № 23 12 декабря 2017 года, а через два месяца в новом режиме заработал маршрут № 2, продлённый до квартала «Юбилейный».

Проект парка был разработан институтом «Ленпроект» в 1976 г. При его разработке учитывалось, что транспортное предприятие должно обеспечивать пассажирскими перевозками быстрорастущее население одного из спальных районов города, поэтому парк был сразу запроектирован на большую нагрузку. Штат укомплектовывался водителями и ремонтниками уже давно работающих парков №№ 1, 2, 3. Помогли новичку и техникой, предоставив 39 троллейбусов. Шестой троллейбусный вступил в строй 1 января 1985 года, а эксплуатация машин началась только с 1 марта.

Выезд первого троллейбуса из парка 1 марта 1985 г.

Начинался выпуск всего с двух машин. Этому событию, ставшему официальным открытием парка, предшествовала большая подготовительная работа. Участие в ней принимали водители, слесари и другие работники. Накануне дня первого выпуска никто не уходил домой до позднего вечера: доделывали последние мелочи, водители обкатывали машины на территории парка.

Первые троллейбусы вывели из ворот водители 40-го маршрута Халиль Курмаев и Владимир Логинов. Кстати, Владимир Иванович до сих пор принимает участие в жизни парка, навещает коллектив, участвует в памятных встречах.

Владимир Иванович Логинов в Музее городского электрического транспорта. 27 января 2017 г.

Новое транспортное предприятие с первого же дня активно включилось в работу по перевозке пассажиров, скидок на молодость в коллективе никто не делал.

«Это достигалось тем, что водитель, даже если он молодой, стремился очень хорошо знать троллейбус. Чтобы быстро, самому, в течение двух – трёх минут устранить неисправности, даже те, которые мы не обязаны были устранять, - вспоминает начало трудового пути водитель 6-го троллейбусного Андрей Суханин, которому в 2019 году министр транспорта России лично вручил благодарность. - В Учебном комбинате нам преподавали так, что мы троллейбус чувствовали. И вот эта секвенция пресловутая возникала, когда водитель, нажимая на педаль, на слух слышал, где и что барахлит».

Сегодня Троллейбусный парк № 6 обслуживает 9 маршрутов общей протяжённостью 93,4 км: №№ 2, 9, 11, 23, 25, 31, 34, 40, 50. На двух из них – 2-м и 23-м – успешно работают электробусы с динамической зарядкой (троллейбусы с увеличенным автономным ходом или ТУАХ). Кстати, 2-й маршрут стал самым быстрорастущим из 7 троллейбусных линий Горэлектротранса, где применяется технология автономного хода. 12 февраля исполнилось 2 года, как этот обновлённый маршрут был продлён до квартала «Юбилейный». По итогам двух лет работы инновационные машины перевезли по маршруту № 29,2 млн пассажиров.

В общей сложности все троллейбусы парка, а это 111 единиц, перевезли в 2019 году 25,4 млн пассажиров, что по сравнению с 2018 годом больше на 1,5 млн человек.

Поздравляем Троллейбусный парк № 6 с юбилеем и желаем молодой энергии, больших успехов и новых популярных маршрутов!

#ВсемПоПути!