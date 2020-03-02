К 175-летию Фёдора Пироцкого, изобретателя трамвая и героя стрит-арта

1 марта 2020 года исполнилось 175 лет со дня рождения изобретателя электрического трамвая Фёдора Аполлоновича Пироцкого. Свои опыты по запуску трамвая инженер ставил в Петербурге. Поэтому наш город считается родиной изобретения, с которого началась история по-настоящему народного и массового вида общественного транспорта. Имя Фёдора Пироцкого увековечено в названии сквера напротив «Невской ратуши» в Дегтярном переулке, где в 1880 году впервые был «двинут вагон электрической силою». Соответствующее постановление накануне юбилейной даты, в конце 2019 года, подписал губернатор Александр Беглов.

Несмотря на то, что изобретение электрического трамвая в 1880 году стало без преувеличения технической революцией, сведений о Фёдоре Пироцком сохранилось не так уж и много. Известно, что родился он в 1845 году на Полтавщине, в семье небогатого помещика. Юношей приехал в Петербург, учился в Михайловском артиллерийском училище, а после кратковременной службы в полевых частях окончил и Артиллерийскую академию. В чине штабс-капитана Пироцкий в августе 1871 года начал службу в Главном артиллерийском управлении, которое располагалось в доме № 3 по Литейному проспекту. Рядом он и жил – на Шпалерной улице, в доме № 16.

По долгу службы Пироцкий знакомился с проводившимися на Главном артиллерийском полигоне работами по применению электричества в военном деле. Электротехника и передача электроэнергии на расстояние увлекла инженера, и он в свободное от службы время ставил на полигоне серию опытов, в ходе которых удалось передать энергию двигателю, расположенному сначала в 32 метрах от генератора, потом в 50, а затем и в 215 метрах.

Летом 1876 года на заброшенной ветке железной дороги, ведущей от Сестрорецка к пристани, Пироцкий заставил работать двигатель, находившийся уже в километре от источника питания. Таким образом, изобретатель пришёл к выводу, что электроэнергия, передаваемая на расстояние, может заставить вращаться колёса экипажа, движущегося по рельсам. Пироцкий подал «заявку на привилегию» и изложил свои выводы в статье.

В 1880 году опыты передачи электроэнергии по системе Пироцкого были продемонстрированы на первой электротехнической выставке в Соляном городке (в районе нынешней ул. Пестеля), и были оценены братьями Сименс. Спустя год совладельцы фирмы применили изобретение русского инженера на небольшой линии, связавшей Берлин с его пригородом Лихтерфельдом.

Между тем Фёдор Пироцкий перешёл от исследований к созданию самого трамвая, и 22 августа (3 сентября) 1880 года в прессе появилось легендарное сообщение: «…в Санкт-Петербурге, на Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, г. Пироцким первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колёса вагона». Для этого опыта был использован вагон, переделанный из вагона конки с империалом. Несмотря на большую нагрузку - 40 пассажиров – он двигался со скоростью около 36 км/ч. Из отчётов следует, что опыты продолжались 1, 14, 15, 16 сентября.

Статья в газете «Русский инвалид», № 204 от 16 сентября 1880 г.

«Горожане были в восторге от новинки, Пироцкий торжествовал, друзья прочили большое будущее его детищу. Изобретателю пожимали руки, поздравляли…Увы, всё это оказалось преждевременным», - отмечал в своей книге «Этот новый старый трамвай» Яков Годес.

Появление электрического трамвая было очень невыгодно городским монополистам, владельцам конно-железных дорог. Эта ситуация была характерна для многих других городов России. Поэтому, несмотря на распространение трамвая в мире, в России его внедрение задерживалось. Пионером оказался в 1892 году расположенный на крутых холмах Киев, где применение лошадиной тяги осложнялось городским рельефом. В Петербурге же эксплуатация электрического трамвая началась только в 1907 году – после того, как в результате судебных тяжб город выкупил права у владельцев конно-железных дорог. К сожалению, сам Пироцкий до этого момента не дожил. Более того, оскорблённый отношением к его изобретению, не имевший сил бороться с монополистами, он прекратил изобретательскую деятельность. Скончался Фёдор Аполлонович Пироцкий в 1898 году.

В Петербурге имя талантливого инженера увековечено в названии сквера напротив «Невской ратуши», расположенного на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка, где Фёдор Пироцкий с успехом проводил свои опыты по запуску трамвая. Интересно, что жители Центрального района знают историю изобретения российского трамвая и гордятся своей малой родиной. Так, увековечить имя Пироцкого в рамках проекта «Твой бюджет» предложил Константин Хрщонович, который собрал десятки архивных документов и публикаций на эту тему. Город поддержал инициативу, в ноябре 2019 года губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Согласно документу помимо сквера Пироцкого имена получили ещё 30 зеленых зон - в честь Виктора Набутова, Александра Володина, Владимира Конашевича и других выдающихся петербуржцев.

А ещё годом ранее в Центральном районе Фёдор Пироцкий стал героем…стрит-арта! Местные активисты нанесли его портрет на один из уличных шкафов, чтобы защитить объект от несанкционированной рекламы и при этом напомнить петербуржцам о связи Дегтярного переулка с созданием российского трамвая.

Посетителям Музея городского электрического транспорта об эксперименте Фёдора Пироцкого напоминает копия вагона конки под номером 114. «Конка» именно с таким номером стала первым в мире электрическим трамваем, запущенным петербургским инженером.