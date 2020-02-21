Горэлектротранс рассказал об истории безопасности движения в Университете МВД

Петербургский Горэлектротранс принял участие в Межведомственной научно-практической конференции «Общественная безопасность в сфере дорожного движения: профессиональная подготовка и организационно-правовые инструментарии». Она прошла в Санкт-Петербургском университете МВД России. Специалисты Музея городского электрического транспорта подобрали факты из истории развития безопасности движения на примере трамваев и троллейбусов.

Повышение безопасности движения – одно из приоритетных направлений в повседневной деятельности Горэлектротранса. Этим вопросам уделялось особое внимание ещё на заре развития городского наземного электрического транспорта в Петербурге. Заместитель директора Музея городского электрического транспорта Павел Ялышев рассказал на конференции о том, какие изменения были внесены в правила использования общественного транспорта в 1907 году, когда на смену конке пришёл электрический трамвай. Например, появилось отдельное правило, запрещающее входить и выходить из вагона на ходу, ведь трамвай двигался намного быстрее конки. Другим серьёзным новшеством было то, что вагоновожатый был обязан работать стоя, чтобы… не заснуть во время движения.

Предпринимались в Ленинграде и различные организационные меры, способствующие повышению безопасности движения. Так, например, в 1920-х годах была создана психотехническая лаборатория, где кандидатов в вагоновожатые испытывали на сообразительность, внимание, быстроту реакции, умение ориентироваться в обстановке.

Яркой иллюстрацией подхода к вопросам безопасности в ГЭТ стали для слушателей исторические примеры отстранения от движения всего подвижного состава определённой модели. Так, после катастрофы на набережной Фонтанки в декабре 1937 года с линии ушли все троллейбусы ЛК-5. А в 1932 году были изъяты из эксплуатации все прицепные трамвайные вагоны типа ПШ. Одной из причин послужил повышенный травматизм пассажиров при поездках в таких вагонах.

История помнит случаи, когда резонансные происшествия становились причиной существенных изменений действующих инструкций и правил. Например, в 1930 году после наезда товарного поезда на трамвай на Московском проспекте, был разработан обширный комплекс дополнительных мер, направленных на повышение безопасности эксплуатации общественного транспорта и упорядочение городского движения. В частности, появилось правило, требующего остановки движения автомобилей при посадке и высадке пассажиров из трамвая.

Также эмоциональный отклик аудитории вызвала острая тема борьбы с так называемыми «висельниками» или «колбасниками», которых в наши дни называют «зацеперами».

Добавим, что Музей городского электрического транспорта представил на конференции выставку агитационных плакатов по безопасности движения из собственной коллекции, а также «аварийные альбомы», которые появились в Трамвайно-троллейбусном управлении в середине прошлого века. Эти альбомы, в которых содержатся фотографии и информация о наиболее показательных ДТП с участием электротранспорта, использовались на предприятии для профилактической работы в области БДД.