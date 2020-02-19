Ко Дню защитника Отечества. «Чтобы не забывали, что у нас есть Родина»

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В основном, конечно, этот праздник - мужской. И именно мужчины составляют сегодня большую часть коллектива петербургского Горэлектротранса. Из трудящихся на 1 февраля на предприятии 12 тыс. 2-х работников мужчины составляют 6 тыс. 375 человек. Многие из них в разное время отслужили в рядах Вооружённых сил России и СССР. По случаю Дня защитника Отечества представители сильной половины Горэлектротранса рассказали о том, что значит для них этот праздник, и поздравили своих коллег.

Сергей Торопов, начальник Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса, сержант запаса

Для меня 23 февраля – это своего рода дань памяти. У меня в семье все мужчины служили. Папа служил, дедушка мой служил, он до сих пор жив – ветеран Великой Отечественной войны. В этот праздник мы всегда собираемся, всегда поздравляем друг друга. Отличный повод собрать нашу большую семью! С праздником я поздравил бы всех мужчин, не только тех, которые служили. Потому что День защитника Отечества – это всё-таки не День Вооружённых сил. Ведь если будет сложно – каждый свою лепту внесёт! Что пожелать? Наша служба в Горэлектротрансе – она, в принципе, как в войсках. Поэтому – стойкости, храбрости, честности!

Бийболат Джакавов, водитель Трамвайного парка № 1, прапорщик запаса, заместитель командира взвода глубинной разведки

В День защитника Отечества я испытываю неописуемые, трепетные чувства. Со всех сторон поздравления, все звонят, ты сам звонишь, вспоминаешь. Где-то радуешься, где-то печаль. Душе волнительно, радостно и одновременно грустно – потому что за плечами груз большой, 6 лет и 9 месяцев этого пути…В первую очередь, поздравляю всех своих ребят – с кем служил, с кем воевал, с кем хлеб делил. Желаю всем крепкого здоровья, и чтобы всегда в нужный момент все стояли на страже своей Отчизны, нашей Родины. Всем, кто стоит на рубежах – чтобы все вернулись к жёнам, матерям, братьям, сёстрам. Россия – вперёд!

Сергей Жовнеров, специалист по ведению сектора воинского учёта СПб ГУП «Горэлектротранс», майор запаса.

День защитника Отечества – государственный праздник, и это правильно. «Есть такая профессия – Родину защищать!» - знаете эту классику, да? Испокон веков Россия себя защищала, оберегала свой народ, земли от посягательств, и этот праздник для того и предназначен, чтобы мы гордились своими защитниками. И чтобы сами военные гордились и знали, что государство о них помнит и заботится. Думаю, что День защитника Отечества в большинстве семей затрагивает не только военных, но и всех остальных членов семьи. В Горэлектротрансе есть военнообязанные работники, которые находятся в запасе. Есть работники, которые вышли в отставку, уже работая на нашем предприятии. Есть ребята, которые только начинают у нас трудовую деятельность и ещё только подлежат призыву на военную службу. Хочу всем им сказать, чтобы они не забывали, что у нас есть Родина, есть родные, есть близкие, что их надо защищать, и что к этому себя надо готовить.

Денис Тибатин, водитель-наставник Троллейбусного парка № 6

23 февраля - это праздник всех мужчин. Есть женский день, а это – именно мужской. Я понимаю, что это День защитника Отечества, но так повелось, что всех мужчин, живущих на земле, поздравляют в этот день! В моей семье таких традиций нет, чтобы прямо собираться и отмечать этот праздник, но, естественно, подарки от женского пола всё мужское население семьи нашей получает. Это праздник со своими канонами, поэтому дарят всё, что связано с парфюмерией, бритвенные станки, пенку для бритья. Мужчины без этого существовать не могут! Своим коллегам очень хочется пожелать, чтобы в доме никто никогда не болел, водителям – безаварийной работы, и чтобы могли защитить и семью свою, и кондуктора, если что. В общем, быть настоящим защитником и никогда не болеть!

Владимир Тригубов, начальник отдела ГО и ЧС Горэлектротранса, полковник запаса

23 февраля - это праздник настоящих мужчин: символ мужества, отваги, доблести. Уважаемые коллеги, ветераны вооруженных сил! Сердечно поздравляю вас с Днём Защитника Отечества. Желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья, надёжного семейного тыла, свершения всех ваших желаний и успехов в труде!

Станислав Марков, водитель Троллейбусного парка № 1, старший сержант запаса

23 февраля – это не только мужской праздник. Вообще-то у нас в защите Отечества и женщины участвуют. Служат, воюют. Поэтому я считаю, что это праздник всех, кто защищает Родину. Сам я с 93-го по 94-й года служил в войсках ПВО, в Ленинградском военном округе, был командиром отделения. Охранял мирное небо Санкт-Петербурга! В нашей семье все «девочки» традиционно поздравляют «мальчиков». Дарят мне, сыну разные поделки, подарки. Поздравляем дедушку. Своим коллегам желаю здоровья, успешной безаварийной работы, и чтобы они сами как можно больше над собой работали, чтобы дальше расти.

Николай Муравьёв, студент Учебно-курсового комбината Горэлектротранса, будущий водитель трамвая

В конце прошлого лета я вернулся из армии, служил под Москвой, в танковых войсках. Служба понравилась, было очень интересно. Различные занятия были, на полигоне и в части. После армии стал более спортивным, жизненный опыт приобрёл, пунктуальность развил, стрельбу освоил. Некоторые знания по технике получил. Они, конечно, узкоспециализированные, но, возможно, какие-то мне и в будущей работе пригодятся через 3 месяца. День защитника Отечества для меня – это праздник людей, которые защищают страну, которые служат или служили. После службы в армии стал больше интересоваться этим праздником, уделять ему внимание. Всем студентам комбината, будущим коллегам желаю здоровья, счастья, успехов. Чтобы всё получалось, чтобы были мужчинами и вели себя достойно.

На фото: Чеченская республика, Шатойский р-н, пос. Борзой, 2001 г.

Фото: Денис Сафонов.