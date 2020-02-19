Красивая дата на «Первом туристическом»: «Американка» №0002 впервые проехала по городу 20.02.2020

На маршруте «Первый туристический» (Т1) в преддверии нового турсезона обновляется расписание. Горэлектротранс построил и подготовил к выпуску вторую реплику легендарного трамвая ЛМ-33, которая на днях присоединится к вагону, запущенному в ноябре. «Дуэтом» классические ленинградские трамваи с бортовыми номерами №№0001 и 0002 будут работать по выходным и праздникам, когда трамвайные экскурсии наиболее востребованы. Таким образом, в выходные количество рейсов на туристическом маршруте вырастет до 7.

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Счастливые цифры окружают в эти дни маршрут «Первый туристический». Реплика второго трамвая «Американка» с бортовым номером №0002 20.02.2020 впервые вышла в свет и совершила спецрейс по Петербургу. Это последние приготовления перед полноценным запуском второго вагона на линию.

Первое рабочее дежурство второго туристического вагона с бортовым №0002 придётся на праздничные выходные. И снова символизм в дате: новый трамвай заступает на службу 22 февраля. Все три дня на маршруте «Первый туристический» будет действовать обновленное расписание выходного дня: это всего 7 рейсов – в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00. И дальше каждые выходные и праздники.

По будням сохраняется действующее расписание: 4 рейса в день – в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Накануне рабочих выходных, в четверг 20.02.2020, туристические трамваи №№ 0001 и 0002 вместе проехали по маршруту Т1. Утром они встретились в Василеостровском трамвайном парке, первый вагон отправился по обычному расписанию в 10:00 и таким образом символично показал путь новичку, который проследовал за ним.

При подготовке второго вагона к работе на маршруте Т1 старались успеть к старту нового турсезона, - рассказал директор Трамвайного парка №3 Артём Михайлов:

«Мы закончили необходимые обкаточные испытания, и теперь можем предъявить городу вторую реплику «Американки» - легенды нашего города, любимицы всех его жителей и гостей. Второй вагон делали намного быстрее, чем первый, потому что самое сложное – это начинать, с нуля прорабатывать чертежи и электросхемы. А этот трамвай собран практически за 2,5 месяца, можно сказать, в конвейерном режиме».

Напомним, что для обслуживания пассажиров на маршруте Т1 неслучайно выбрана модель классического ленинградского вагона ЛМ-33 (в народе – «американка»). Любимый городской трамвай ЛМ-33 работал рекордные 45 лет, застал военные годы, разделил с ленинградцами горести блокады и счастье Великой Победы. Реплика вагона ЛМ-33 вышла на маршрут «Первый туристический», открывшийся накануне Года Памяти и славы, 6 ноября 2019 года. За это время туристический трамвай перевёз 9 тысяч пассажиров.

Маршрут «Первый туристический» (Т1):

http://getmuseum.ru/T1

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