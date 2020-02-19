Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на ярмарку вакансий для женщин

20 февраля, в четверг, в ТРК «Питер-Радуга» состоится ярмарка вакансий для женщин «Семья и карьера». В ней могут принять участие соискатели, проживающие во всех районах города. Специалисты Горэлектротранса расскажут об условиях обучения и труда, о действующих на предприятии мерах социальной поддержки, о досуге, организуемом для работников и членов их семей.

Горэлектротранс представит на ярмарке следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- заведующий хозяйством;

- инженер по охране окружающей среды (эколог),

- контролёр пассажирского транспорта;

- маляр;

- маляр по металлу;

- мастер (в цех по ремонту трамваев);

- мастер контрольный ОТК;

- мойщик-уборщик подвижного состава;

- обойщик (с функцией швеи);

- уборщик производственных помещений;

- уборщик территории.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Ярмарка вакансий пройдёт с 12.00 до 15.00 по адресу: пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер-Радуга» (атриум первого этажа). По окончании встречи заинтересованные соискатели получат направления для прохождения обучения и трудоустройства в ближайшие к месту жительства парки и подразделения Горэлектротранса.