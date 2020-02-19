Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на ярмарку вакансий для женщин

20 февраля, в четверг, в ТРК «Питер-Радуга» состоится ярмарка вакансий для женщин «Семья и карьера». В ней могут принять участие соискатели, проживающие во всех районах города. Специалисты Горэлектротранса расскажут об условиях обучения и труда, о действующих на предприятии мерах социальной поддержки, о досуге, организуемом для работников и членов их семей.
Горэлектротранс представит на ярмарке следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- заведующий хозяйством;
- инженер по охране окружающей среды (эколог),
- контролёр пассажирского транспорта;
- маляр;
- маляр по металлу;
- мастер (в цех по ремонту трамваев);
- мастер контрольный ОТК;
- мойщик-уборщик подвижного состава;
- обойщик (с функцией швеи);
- уборщик производственных помещений;
- уборщик территории.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Ярмарка вакансий пройдёт с 12.00 до 15.00 по адресу: пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер-Радуга» (атриум первого этажа). По окончании встречи заинтересованные соискатели получат направления для прохождения обучения и трудоустройства в ближайшие к месту жительства парки и подразделения Горэлектротранса.