«Добрый трамвай» пригласил школьников Выборгского района на урок безопасности

Трамвайные парки №№ 3 и 5 совместно с ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району провели выездной урок безопасности для учащихся 2 класса школы № 76. Открытое занятие состоялось в рамках проекта «Добрый транспорт», направленного на повышение культуры пользования общественным транспортом и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Такие выездные уроки Горэлектротранс проводит регулярно совместно с представителями ГИБДД в рамках соглашений о сотрудничестве.

«Добрый трамвай», который сегодня выполнял функцию «учебного класса», проследовал со школьниками с Выборгской стороны на Васильевский остров. В пути сотрудники ГИБДД и работники Горэлектротранса рассказали ребятам об основных правилах поведения на транспорте, о важности соблюдения ПДД, а наглядным пособием послужила реальная дорожная обстановка за окном вагона. В Музее городского электрического транспорта школьники познакомились с историей электрического транспорта Санкт-Петербурга и коллекцией старинных трамваев и троллейбусов. Напоминанием о ПДД будут светоотражающие значки, которые ребята получили вместо оценок в конце необычного урока.

«Второклассники продемонстрировали неплохой уровень знаний – а для своего возраста они, в первую очередь, должны знать сигналы светофора и знак “Пешеходный переход”, - рассказала инспектор по пропаганде дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга Светлана Александрова. - В целом, думаю, ребятам очень понравилось! Мне и самой нравится участвовать в таких уроках, особенно в младших классах. Дети смотрят на тебя внимательно, глазки горят, и ты чувствуешь, что им это действительно интересно. Соответственно, и тебе работа приносит удовольствие, когда ты видишь результат, отдачу».

Социальный педагог школы № 76 Владимир Максимов отметил, что проект «Добрый транспорт» популярен в Выборгском районе, а родители школьников видят в нём конкретную пользу:

«Родителям нравится, что мы работаем не только в школе, но и выезжаем за её пределы. Ведь на практике дети лучше узнают правила дорожного движения, они видят, что именно происходит в реальности на улице, проще усваивают материал. К тому же такой урок – это как бы два в одном: и изучение ПДД в вагоне трамвая, и экскурсия по городу, знакомство с его историей».

Добавим, что выездной урок безопасности был организован в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого Горэлектротрансом с ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на повышение безопасности на транспорте и профилактику дорожно-транспортного травматизма. Отдельное внимание при этом уделяется формированию культуры поведения на дороге у детей. Такие соглашения заключены с отделами ГИБДД, в том числе, других районов города.

Проект «Добрый транспорт» изначально начинался с оформления подвижного состава лозунгами по безопасности и призывами к участникам движения быть вежливыми друг с другом (реализовывается Горэлектротрансом при партнерстве с «ПТV» (Первое популярное телевидение). В апреле 2020 года проекту исполнится уже 9 лет. За это время он получил свое логичное развитие. Сейчас «Добрый трамвай» и «Добрый троллейбус» - это не только специальное оформление, но и открытые уроки в разных районах Петербурга, которые делают правила дорожного движения наглядными, а их изучение - безопасным. Проект призван сформировать у юных петербуржцев культуру пользования общественным транспортом и обучить школьников навыкам безопасного поведения на дороге.