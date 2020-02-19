На маршрут «Первый туристический» (Т1) выходит ещё один вагон и обновляется расписание. Горэлектротранс построил и подготовил к выпуску вторую реплику легендарного трамвая ЛМ-33, которая присоединится к вагону, запущенному в ноябре. «Дуэтом» классические ленинградские трамваи будут работать по выходным дням, когда трамвайные экскурсии наиболее востребованы. Таким образом, в выходные количество рейсов на туристическом маршруте вырастет до семи.

Первое рабочее дежурство второго туристического вагона с бортовым №0002 придётся на праздничные выходные. Он заступает на службу 22 февраля. Все три дня на маршруте «Первый туристический» будет действовать новое расписание выходного дня: это всего 7 рейсов – в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00. И дальше каждые выходные.

По будням сохранится действующее расписание: 4 рейса в день – в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Напомним, что для обслуживания пассажиров на маршруте Т1 неслучайно выбрана модель классического ленинградского вагона ЛМ-33 (в народе – «американка»). Любимый городской трамвай ЛМ-33 работал рекордные 45 лет, застал военные годы, разделил с ленинградцами горести блокады и счастье Великой Победы. Реплика вагона ЛМ-33 вышла на маршрут «Первый туристический», открывшийся накануне Года Памяти и славы, 6 ноября 2019 года. За первые три месяца трамвай №0001 перевёз 8,2 тысячи пассажиров.

Маршрут «Первый туристический» (Т1):

http://getmuseum.ru/T1

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

19 февраля 2020 Туристический трамвай увеличивает количество рейсов в преддверии нового турсезона

6 февраля 2020 8,2 тыс. человек за три месяца проехали на маршруте «Первый туристический»

9 января 2020 Более тысячи пассажиров проехали на туристическом трамвае «Т1» по новогоднему Петербургу

6 декабря Более 3 тысяч человек проехали на туристическом трамвае в первый месяц после запуска

2 декабря Маршрут трамвая «Первый туристический» стал открытием туристского сезона-2019

6 ноября В Петербурге торжественно открыли маршрут ретротрамвая «Первый туристический»

25 октября Горэлектротранс опубликовал видеообзор маршрута «Первый туристический» (Т1) для новой «Американки»

25 октября Горэлектротранс показал новую «Американку» для маршрута «Первый туристический»

24 октября Новый трамвай «Американка» прибыл в Музей городского электрического транспорта

30 сентября Горэлектротранс публикует фотохронику воссоздания легендарной «Американки» (ЛМ-33) для маршрута «Первый туристический»

26 сентября Чертежи из знаменитого «Кондратьевского альбома» покажет Музей городского электрического транспорта

25 сентября Горэлектротранс показал процесс воссоздания легендарной «Американки» (ЛМ-33) для маршрута «Первый туристический»

13 сентября Участники 23-й Генассамблеи ЮНВТО проехали на музейном трамвае по туристическому маршруту

29 августа Участников VI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» поздравил вице-губернатор Эдуард Батанов

6 августа Ретротрамвай №1 станет новым туристическим брендом Санкт-Петербурга

1 августа Юные петербуржцы нарисовали трамваи и троллейбусы и сделали их одушевленными персонажами

25 июля В Детской библиотеке МЦБС им. Лермонтова нарисовали трамваи и троллейбусы

19 июня Участники форума SmartTRANSPORT из Европы прокатились по Петербургу на экскурсионном ретротрамвае

31 мая VI Конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве-2019» посвятили прогулке со «Слоном» и «Американкой»

25 мая Ретропарад в честь Дня города

20 мая Легендарная «Американка» и другие герои Ночи музеев

18 марта «Американка» - легенда ленинградских магистралей

Музей городского электрического транспорта Трамвай ЛМ-33 в экспозиции