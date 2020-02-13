Работать с нами. Горэлектротранс встретится с соискателями в Калининском районе

19 февраля, в среду, Горэлектротранс проведёт гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Калининского района. Представители предприятия расскажут о кадровых потребностях, порядке трудоустройства, графике работы и оплате труда.
На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- аккумуляторщик;
- аппаратчик химводоочистки;
- водитель автомобиля категории B, C, D, Е;
- главный механик;
- заведующий хозяйством;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды (эколог);
- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);
- мастер контрольный ОТК;
- маляр по металлу;
- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;
- обойщик;
- слесарь-инструментальщик;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- токарь;
- штамповщик.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Гарантированное собеседование пройдёт 19 февраля с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Комсомола, д. 35.
Соискатели смогут выбрать себе работу в одном из ближайших парков и подразделений Горэлектротранса. Маршруты в Калининском районе обслуживаются сразу семью парками предприятия: троллейбусными №№ 2, 3 и 6; трамвайными №№ 3, 5, 7, а также Совмещённым трамвайно-троллейбусным парком.