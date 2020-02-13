Бережливое производство: новые стандарты для Службы пути

Согласно программе по развитию производственной системы Горэлектротранса и внедрения на предприятии бережливого производства в Службе пути состоялся практический семинар (штурм-прорыв). Эксперты вместе с путейцами проанализировали рабочий процесс замены пера стрелки. Дистанции Службы пути обновляют изнашиваемые элементы стрелочных переводов ежемесячно. Штурм-прорыв помог выявить узкие места в этой работе и сформировать план по ликвидации потерь.

Стандартный рабочий процесс замены стрелки пера был смоделирован на территории 6-й дистанции Службы пути. Участники семинара определили, что трудоёмкость процесса вызвана необходимостью доработки нового пера под конкретные геометрические параметры каждой отдельной стрелки. Сложность этих действий диктует необходимость повышения квалификации работников и улучшения навыков ремонтной бригады.

Итогом работы экспертной группы стал план мероприятий, который должен привести к устранению выявленных потерь в процессе замены пера стрелки. В частности, эксперты рекомендовали изготовить СОП (стандарт операционной процедуры) для визуализации процесса ремонта, что позволит уменьшить потери времени молодыми работниками с недостаточным опытом. В перспективе сократить время на подгонку нового пера поможет совершенствование института наставничества в Службе пути.

Учитывая работу в сложных погодных условиях, в которых зачастую приходится работать путейцам, рекомендовано оснастить бригады прорезиненными утеплёнными перчатками (вместо хлопчатобумажных рукавиц), комплектами ключей с трещотками, приобрести малошумные генераторы, обеспечивающие режим соблюдения тишины при работе в ночное время.

Кроме того, результатом штурм-прорыва стало применение в машине-«аварийке» методики «5С» по созданию эргономичной рабочей зоны для работников, устранение потерь от ожидания и перемещения при поиске необходимого инструмента и материалов. Изменения закреплены в стандарте рабочего места, соблюдение которого будут контролировать ответственные мастера под руководством главного инженера дистанции.

Напомним, что в 2019 году в Горэлектротрансе было проведено 8 штурм-прорывов, в ходе которых внедрена система «5С» на участках, пересмотрена эргономика рабочих мест, проведён анализ процессов ремонта и обучено более 100 специалистов.