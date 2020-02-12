Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях во Фрунзенском районе

Во вторник, 18 февраля, в районном Агентстве занятости населения пройдёт гарантированное собеседование для желающих работать в отрасли ГЭТ. По результатам встречи соискателям выдадут направления для трудоустройства в ближайший к месту жительства парк. Пассажирские перевозки наземным электротранспортом обеспечивают в районе Трамвайный парк № 1 и троллейбусные парки №№ 1 и 3.

На гарантированном собеседовании будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- водитель автомобиля категории B, C, D, Е;

- главный механик;

- заведующий хозяйством;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по охране окружающей среды (эколог);

- кладовщик;

- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);

- мастер контрольный ОТК;

- монтёр пути;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- слесарь по ремонту подвижного состава;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- слесарь-ремонтник;

- уборщик производственных помещений.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт 18 февраля с 10.00 до 12.00 в Агентстве занятости населения Фрунзенского района по адресу: Бухарестская ул, д. 61.