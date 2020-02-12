14 февраля - День «Стиляги» на маршруте «Первый туристический»

В День всех влюбленных возить пассажиров по маршруту «Первый туристический» будет праздничный трамвай. Именно так называют музейный вагон №5000 - реплику знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57 по прозвищу «Стиляга». Он прослыл самым комфортным в 60-х годах благодаря мягким сидениям и «дивану» на задней площадке. В современном «Стиляге» к комфортным сидениям прибавились столики, а к поездке по городу – романтическая атмосфера. В честь 14 февраля проехать в трамвае «Стиляга» можно будет по 1 билету на двоих.

Петербургский Горэлектротранс 14 февраля признается в любви своим пассажирам и объявляет День «Стиляги» на маршруте «Первый туристический». На борт самого праздничного музейного трамвая со столиками можно будет попасть по одному билету на двоих.

14 февраля «Стиляга» совершит на маршруте «Первый туристический» 4 рейса с Васильевского острова через Тучков, Сампсониевский, Литейный, Троицкий мосты и 500 достопримечательностей. Отправление от Музея городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., 77) в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. «Стиляга» будет работать только в день всех влюблённых, а уже в субботу на линию вернется привычная для туристического маршрута «Американка» (реплика ЛМ-33).

Напомним, маршруту Т1 в феврале исполнилось три месяца. За это время по нему проехали 8200 пассажиров. «Первый туристический» был запущен в Петербурге в ноябре 2019 года и был сразу же признан проектом с большим потенциалом для развития туризма в Петербурге.

Трасса маршрута «Первый туристический» (Т1) и режим работы:

http://getmuseum.ru/T1