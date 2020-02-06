Автомобилистам на ул. Маршала Казакова напомнили о недопустимости движения по трамвайным путям

Профилактическая акция по безопасности дорожного движения состоялась 10 февраля на улице Маршала Казакова, где пролегает трасса ускоренного трамвайного маршрута №60. Петербургский Горэлектротранс совместно с ОГИБДД МВД РФ по Красносельскому району напомнили автомобилистам о недопустимости движения по обособленным трамвайным путям. Нарушители пытаются миновать напряжённый участок от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова по трамвайной линии, иногда двигаясь на большой скорости навстречу вагонам. При этом рядом – остановка «Школа».

Пока около пары сотен автомобилистов стоят в пробке на улице Маршала Казакова, вместительный трамвай маршрута №60 беспрепятственно и быстро везёт в полтора раза больше пассажиров по выделенной полосе. За одним вагоном – другой, раз в три-четыре минуты. Линия должна работать, как часы, чтобы десятки тысяч жителей новостроек юго-запада смогли добраться до метро. Впрочем, отдельные автолюбители не выдерживают и пытаются объехать очередь по трамвайному полотну, лавируя между вагонами и чудом не задевая пешеходов. Но сегодня все нарушители снова вспоминают ПДД – после разговора с инспектором ДПС и составления протокола об административном правонарушении.

«Здесь может произойти наезд на пешехода. Автомобили разгоняются под 60 км/ч, при этом, выезжая на “зимней резине” на трамвайные пути, могут уйти в занос, поведение машин неконтролируемо. Напомню, что здесь находится остановка «Школа», в утреннее время дети идут на занятия», - объясняет помощник директора по безопасности движения Трамвайного парка №8 Павел Каменский.

«К нашей радости аварий не было. Надеемся, что и не будет. Рейды проводятся часто, мы надеемся, что научим водителей всё-таки ездить правильно», - добавила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району Юлия Гончарова.

Петербургский Горэлектротранс совместно с инспекторами дорожной полиции систематически призывают автомобилистов к сознательности, чтобы те, экономя время в обход ПДД, не рисковали безопасностью – собственной, пешеходов, пассажиров общественного транспорта. Практика совместных профилактических акций в Красносельском районе будет продолжена.