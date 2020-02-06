Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на собеседование жителей Васильевского острова

12 февраля, в среду, представители Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения узнают о производстве, о графике работы и оплате труда, имеющихся на предприятии социальных льготах. Желающим выдадут направления для трудоустройства. На Васильевском острове располагается вторая площадка Трамвайного парка № 3 (Средний пр., 77).
На гарантированном собеседовании Горэлектротранс представит следующие вакансии:
- ученик водителя трамвая и троллейбуса;
- кондуктор;
- водитель автомобиля категории B, C, D, Е;
- главный механик;
- заведующий хозяйством;
- заместитель главного энергетика;
- инженер по ГО и ЧС;
- инженер по охране окружающей среды (эколог);
- маляр;
- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);
- мастер контрольный ОТК;
- монтёр пути;
- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;
- обойщик;
- слесарь по ремонту автомобилей (испытание двигателей);
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- уборщик производственных помещений;
- уборщик территории.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.
Гарантированное собеседование пройдёт с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Василеостровского района по адресу: ул. Шевченко, д. 27.