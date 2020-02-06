Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на собеседование жителей Васильевского острова

12 февраля, в среду, представители Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения узнают о производстве, о графике работы и оплате труда, имеющихся на предприятии социальных льготах. Желающим выдадут направления для трудоустройства. На Васильевском острове располагается вторая площадка Трамвайного парка № 3 (Средний пр., 77).

На гарантированном собеседовании Горэлектротранс представит следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая и троллейбуса;

- кондуктор;

- водитель автомобиля категории B, C, D, Е;

- главный механик;

- заведующий хозяйством;

- заместитель главного энергетика;

- инженер по ГО и ЧС;

- инженер по охране окружающей среды (эколог);

- маляр;

- мастер (в цех ремонта и обслуживания подвижного состава);

- мастер контрольный ОТК;

- монтёр пути;

- начальник отдела адресно-инвестиционных программ Управления капитального строительства и ремонта;

- обойщик;

- слесарь по ремонту автомобилей (испытание двигателей);

- слесарь-сантехник;

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;

- уборщик производственных помещений;

- уборщик территории.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

Гарантированное собеседование пройдёт с 14.00 до 16.00 в Агентстве занятости населения Василеостровского района по адресу: ул. Шевченко, д. 27.